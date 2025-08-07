È il giorno dei dazi, Trump: “Miliardi di dollari stanno affluendo negli Usa”. Cosa succede oggi alle dogane: la diretta

Roma, 7 agosto 2025 – Sono scattati alla mezzanotte di Washington (le 6 in Italia) i dazi Usa in Europa e nel mondo. Sono decine i partner commerciali degli Stati Uniti che da oggi si troveranno a dover fare con la nuova politica commerciale, di portata storica, di Donald Trump.
Tariffe differenziate in base agli accordi stretti con i diversi Paesi, in Europa la tassazione sulle esportazioni sarà del 15%. Miliardi di dollari in entrate fiscali finiranno nelle casse della Casa Bianca, come ha detto a più riprese il presidente americano, salvando così gli Usa da una possibile recessione.
Tra i tanti nodi ancora da sciogliere ci sono i costosi impegni assunti dall’Unione europea: investimenti per 600 miliardi di dollari (circa 550 miliardi di euro) negli Usa entro il 2029 e un massiccio aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto, petrolio e combustibili nucleari dagli Stati Uniti, per un valore di 250 miliardi di dollari all’anno nei prossimi tre anni.
Fino a ieri, praticamente tutti i beni importati negli Usa da qualsiasi Paese erano soggetti a un dazio minimo del 10%. Ora le aliquote variano sostanzialmente da paese a paese. Le tariffe più alte sono imposte sui beni provenienti da Brasile (50%), Laos (40%), Myanmar (40%), Svizzera (39%), Iraq (35%) e Serbia (35%). Altri 21 paesi sono soggetti a dazi superiori al 15%. Tra questi figurano diversi paesi dai quali gli Stati Uniti dipendono fortemente per una varietà di beni, come il Vietnam (20%), l'India (25%), Taiwan (20%) e la Thailandia (19%).
La Svizzera terrà una riunione straordinaria in giornata, dopo che i massimi funzionari non sono riusciti a convincere Washington a non imporre dazi del 39% sulle merci svizzere. L'aliquota è una delle più elevate imposte ai paesi che commerciano con gli Stati Uniti e mette a repentaglio interi settori dell'economia svizzera, fortemente orientata alle esportazioni, in particolare l'orologeria e i macchinari industriali, ma anche il cioccolato e i formaggi.
"Dopo il ritorno della delegazione dagli Stati Uniti, il Consiglio federale terrà una riunione straordinaria nel primo pomeriggio. Seguirà una dichiarazione al termine della riunione", ha pubblicato il governo su X. La presidente svizzera Karin Keller-Sutter e il ministro dell'Economia Guy Parmelin si erano recati negli Stati Uniti, ma hanno potuto incontrare solo il segretario di Stato americano Marco Rubio e non Trump. Dopo l'incontro di mercoledì, Keller-Sutter ha parlato solo di "uno scambio molto amichevole e aperto su questioni comuni".
Oltre a Canada e Messico, tutti gli altri paesi dai quali gli Stati Uniti importano beni continueranno a essere soggetti a un dazio minimo del 10%, con alcune eccezioni. I beni provenienti da Messico e Canada sono esenti dai dazi se conformi all'accordo di libero scambio USA-Messico-Canada. In caso contrario, i beni dal Messico sono soggetti a dazi del 25%, mentre quelli dal Canada sono soggetti a dazi del 35%, in aumento rispetto al precedente 25%.
"È mezzanotte!!! Miliardi di dollari in dazi stano ora affluendo negli Stati Uniti d'America!" ha scritto Donald Trump su Truth allo sccocare dell'ora che segna l'entrata in vigore delle tasse doganali imposte dalla sua amministrazione. "I dazi reciproci entreranno in vigore a mezzanotte di questa notte!" si legge nel post, scritto in maiuscolo, come consuetudine nella retorica trumpiana sui social, e pubblicato due minuti prima dello scoccare dell'ora sulla costa occidentale degli Stati Uniti, "miliardi di dollari, in gran parte da Paesi che, sghignazzando, hanno approfittato degli Stati Uniti per molti anni, cominceranno a fluire negli Usa. L'unica cosa che potrebbe fermare la grandezza dell'America e' un tribunale di giudici della sinistra radicale che vogliono vedere il nostro Paese fallire!".