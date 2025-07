Dazi Usa, “l’approccio a due binari” dell’Ue. Von der Leyen: vogliamo negoziare, ma pronti a contromisure

Bruxelles, 13 luglio 2025 – Quali mosse adotterà l'Ue dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi del 30% sulle merci europee dal 1° agosto? "Abbiamo sempre detto che preferiamo una soluzione negoziata", ha spiegato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ai giornalisti. Una soluzione che, al momento, si tradurrà in una proroga oltre la scadenza di domani (14 luglio) della sospensione delle contromisure in risposta alle tariffe Usa. Nel frattempo, ha però aggiunto, l'Ue si prepara ad attivare, se sarà necessario, non solo questo primo pacchetto di contromisure ma anche un secondo, già concordato con gli Stati membri.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (Ansa)

"Abbiamo un approccio a due binari", ha chiarito la politica tedesca, a margine di un punto stampa con il presidente indonesiano Prabowo Subianto per la conclusione di un accordo di libero scambio. "Siamo sempre stati molto chiari sul fatto che preferiamo una soluzione negoziata e useremo il tempo che abbiamo ora fino al primo agosto – ha detto ancora von der Leyen –. Sul secondo binario, fin dall'inizio, abbiamo lavorato e ora siamo pronti a rispondere con delle contromisure. Quindi questo approccio a due binari è vantaggioso perché siamo preparati".

La presidente della Commissione europea ha ricordato che esistono anche un secondo e un terzo elemento "molto importanti". "Il secondo elemento è diversificare le nostre relazioni commerciali. L'accordo politico sul libero scambio con l'Indonesia rappresenta oggi una pietra miliare e dimostra che stiamo cercando nuovi mercati, un mercato aperto – ha proseguito –. Il terzo elemento, ovviamente, è lavorare sul mercato unico stesso. Approfondire il mercato unico".

Sul tavvolo anche lo strumento anticoercizione

Tra le contromosse che Bruxelles potrebbe attuare c’è anche lo strumento anticoercizione dell'Ue, pensato dalla Commissione europea – e proposto nel 2021 – proprio per scoraggiare e contrastare le pressioni esercitate da Paesi terzi che cercano di influenzare le decisioni dell'Ue o dei suoi Stati membri attraverso misure economiche punitive. Il caso eclatante è rappresentato dalle limitazioni commerciali che la Cina pose alla Lituania, a seguito dell'annuncio da parte di quest'ultima di voler intensificare le relazioni commerciali con Taiwan del giugno 2021.

Lo strumento prevede un approccio in due fasi. In primo luogo, punta a dissuadere e risolvere la situazione attraverso il dialogo e la diplomazia, chiedendo formalmente al Paese terzo di cessare le misure coercitive. Solo se questa via fallisce, l'Ue potrà adottare contromisure proporzionate, tra cui l'introduzione di restrizioni commerciali mirate o l'esclusione da appalti pubblici. Concretamente, le misure di risposta anti-coercizione possono includere: dazi doganali o restrizioni all'import/export di merci provenienti dal Paese responsabile; limitazioni all'accesso agli appalti pubblici nell'Ue per operatori del Paese terzo; restrizioni agli investimenti esteri diretti, in particolare quelli di imprese controllate dallo Stato in questione; barriere alla fornitura di servizi o sospensione dell'autorizzazione a operare nel mercato europeo; azioni su brevetti e diritti di proprietà intellettuale, compresa la revoca di diritti o licenze; designazione di imprese o persone fisiche coinvolte, che possono essere oggetto di misure specifiche (divieti, restrizioni, obblighi). Le misure sono selezionate secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto del danno subito dall'Ue e mirando a minimizzare l'impatto su cittadini e imprese europee. Sono previste anche procedure rapide per l'adozione di misure urgenti nei casi più gravi.