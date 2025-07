Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Confindustria: “Sgradevole volontà di trattare”

Roma, 12 luglio 2025 – Trump ha deciso di imporre dazi del 30% alla Ue dal 1 agosto. E non solo. Lo ha fatto con una lettera nella quale minaccia rialzi “automatici al 60%” in caso di ritorsioni commerciali da parte della Ue.

Una decisione che sta generando le reazioni della politica e del mondo produttivo italiano ed europeo. In primis quella di Bruxelles. "Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Trump – ha dichiarato Ursula von der Leyen –. L'imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell'Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico", e ha aggiunto: “"Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Ue, inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario”.

La Ue si è detta pronta a trattare ma anche a prendere contromisure adeguate davanti ai dazi al 30% annunciati da Trump a partire dall'1 agosto

"L'impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l'economia italiana ed europea: io spero che da qui all'1 agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi a un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa non solo per noi, ma anche per l'economia degli Stati Uniti: è una vera e propria follia autarchica quella che sta portando avanti per ragioni ideologiche Donald Trump". A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte, che fin qui non c'è stata, del Governo e di Giorgia Meloni: per le loro amicizie politiche non possono danneggiare l'interesse italiano ed europeo. C'è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%", aggiunge.

"Negoziare se possibile, reagire se necessario". E' il messaggio del gruppo dei popolari europei (Ppe) al Parlamento europeo in risposta alla lettera del presidente americano, Donald Trump, che annuncia dazi contro l'Ue al 30% dal primo agosto. "Il Gruppo Ppe respinge fermamente qualsiasi approccio che indebolisca le regole del commercio globale o minacci le industrie chiave dell'Europa. Alla luce dei recenti annunci del presidente degli Stati Uniti Trump, il Gruppo esorta la Commissione europea a mantenere la fermezza e a difendere l'integrita' del sistema commerciale basato su regole", si legge in una nota.

Sull'imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell'Ue verso gli Usa "ora serve mantenere tutti la calma e avere i nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari. E' ovvio che la lettera arrivata dagli Stati Uniti è una sgradevole volontà di trattare". Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando l'annuncio odierno sui dazi verso l'Ue del presidente Usa.

"I dazi al 30% annunciati dal presidente Usa Donald Trump sui prodotti europei potrebbero costare alle famiglie statunitensi e all'agroalimentare italiano oltre 2,3 miliardi di euro”. E' quanto emerge da una stima Coldiretti, effettuata sulla base dell'impatto per le filiere nazionali già sperimentato in occasione delle tariffe aggiuntive imposte dal tycoon nel suo primo mandato, che aveva portato a un calo delle vendite a doppia cifra per i prodotti colpiti. “Un compo mortale” non esita a definirlo Coldiretti per la quale “con il dazio al 30%, le tariffe aggiuntive per alcuni prodotti simbolo del Made in Italy arriverebbero 45% per i formaggi, al 35% per i vini, al 42% per il pomodoro trasformato, al 36% per la pasta farcita e al 42% per marmellate e confetture omogeneizzate, secondo una proiezione Coldiretti.

"L'imposizione di un dazio generalizzato del 30% colpisce in modo indiscriminato settori ad alto valore aggiunto, come il nostro - dichiara Giacomo Ponti, Presidente di Federvini -. È una misura gravissima e ingiustificata, che penalizza non solo i produttori europei, ma anche gli operatori economici americani che fanno parte integrante della nostra filiera commerciale”.

“È bastata una lettera per scrivere la pagina più nera dei rapporti tra due storici alleati dell'Occidente. Il 30% di dazio sul vino, se venisse confermato, sarebbe quasi un embargo per l'80% del vino italiano. A questo punto il destino nostro e di centinaia di migliaia di posti di lavoro è vincolato ai tempi supplementari, che saranno fondamentali, perché è impensabile poter collocare altrove nel breve periodo questi volumi di vino. Contestualmente, servirà senz'altro un intervento straordinario dell'Ue". Così il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, ha commentato la lettera dell'amministrazione Trump che annuncia tariffe aggiuntive all'Unione europea del 30% a partire dal 1° agosto

"Il primo commento alla notizia di dazi statunitensi del 30 per cento sulle importazioni provenienti dai paesi membri dell'Unione europea non può che essere l'appello alla Commissione ed al nostro Governo ad esplorare strenuamente ogni ulteriore possibilità di negoziato. Insomma, negoziare, negoziare, negoziare". Lo afferma Confcommercio commentando la lettera del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, inviata all'Ue.