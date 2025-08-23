Dazi, tutti i nodi da sciogliere. La sfida non è finita, Ue divisa

e Monica Pieraccini

Il vino italiano non è stato escluso. I nuovi dazi americani al 15% colpiscono anche il settore, mettendo in difficoltà produttori ed esportatori europei, ma anche tutta la filiera della distribuzione americana. Lo sa bene Mark Fornatale, Italian Portfolio Director a Skurnik Wines and Spirits, società fondata nel 1987 con sede principale a New York per la quale lavora dal 2004.

Come sta andando il mercato dopo l’introduzione dei dazi?

"È un anno difficile per il vino italiano. Dopo il primo dazio del 10% in aprile, adesso siamo arrivati al 15%. Abbiamo già dovuto alzare i prezzi una prima volta e ci prepariamo ad aumentarli ancora di un altro 5%. Alcuni produttori ci aiutano con sconti extra, ma non tutti possono permetterselo con l’inflazione in Europa e gli effetti della guerra in Ucraina".

La Toscana è una delle regioni che pagherà uno dei prezzi più alti.

"Sì, anche per la debolezza di annate meno celebrate, come la 2020 a Montalcino. Quando un’annata non cattura l’attenzione della stampa e dei collezionisti, cala l’interesse sull’intera regione. Se poi aggiungiamo i dazi e un mercato americano oggi debole e incerto, la sfida diventa enorme".

Come stanno reagendo i consumatori americani?

"Le coppie che prima ordinavano una bottiglia da 100 o 150 dollari a cena fuori adesso scelgono bottiglie da 75 o da 50 dollari. E lo stesso accade negli acquisti per il consumo in casa. La gente si orienta su vini meno costosi e persino quelli stanno diventando più cari, a causa dei dazi".

C’è già una prima stima sullle ricadute dei dazi sul volume di affari?

"Si può parlare di un calo delle vendite stimato attorno al 20% per i vini toscani. Continuiamo a vendere, ci mancherebbe, ma tutto appare più come una battaglia: i dazi hanno reso il lavoro molto più complicato".

In prospettiva quali vini saranno più penalizzati, quelli di fascia alta o quelli di fascia media?

"È difficile dirlo adesso, sicuramente era già un momento difficile per tutte e due le fasce, sia medio-alta che alta. Ma questo è anche dovuto all’incertezza nel mercato. Il vero effetto dei dazi non l’abbiamo ancora visto, per noi i nuovi prezzi aumentati del 15% scatteranno solo a ottobre con il normale turno di inventario. Per quanto possiamo stiamo cercando di fare aumenti solo quando è necessario".

La svalutazione del dollaro quanto pesa sugli affari?

"Almeno noi siamo un po’ protetti, perché compriamo “currency forwards”, ovvero acquistiamo con valuta fissata ad un certo prezzo in un determinato periodo di tempo. Passare da 1.08 dollari per euro a 1.15, però, non è poco per chi compra invece valuta al prezzo del mercato".

Come si sta riorganizzando il mercato per assorbire i dazi? In sostanza chi paga il conto, la filiera commerciale o il consumatore finale?

"Noi collaboriamo da parecchi anni con i nostri fornitori e molti ci sono venuti incontro a darci una mano con uno sconto, se potevano. Quando entreranno in commercio i vini daziati al 15% ci potranno essere eventualmente incrementi all’ingrosso e quindi poi anche nel retail e nei ristoranti. In sostanza si creerà inflazione".