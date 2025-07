Chi ha vinto e chi ha perso la partita dei dazi: Trump, von der Leyen e Germania esultano. E gli altri?

Roma, 28 luglio 2025 – Il giorno dopo l’accordo scozzese sui dazi fra Trump e Ursula von der Leyen ricorda un po’ quelli del dopo-elezioni in Italia, dove non ci sono sconfitti ma solo vincitori. È vero che le Borse hanno festeggiato l’intesa con rialzi generalizzati. Ma i mercati, si sa, sono volatili. Mentre, leggendo meglio fra le righe dell’accordo, si possono sicuramente individuare vincitori e sconfitti.

Ursula von der Leyen e Donald Trump

Chi ha vinto

Sicuramente un punto a suo favore lo ha registrato Trump, che porta a casa un dazio del 15% su quasi tutte le merci europee importate dall’Europa. In più, avrebbe strappato l’impegno a rivedere la web tax, che potrebbe pesare sulle big tech statunitensi ma che, per ora, è rimasta lettera morta perché di difficile attuazione. C’è da dire che quella di Trump potrebbe essere una vittoria di Pirro: gli effetti dei dazi si faranno sentire sui consumatori americani e potrebbero far salire l’inflazione. Se l’obiettivo era ridurre le tasse per i ricchi utilizzando gli incassi delle nuove tariffe, il risultato finale sarà che i dazi si tradurranno in un aumento dei prezzi che, come si sa, colpiscono soprattutto i ceti più poveri.

Anche Ursula von der Leyen, alla fine, non può dirsi sconfitta, nonostante le bordate arrivate dai Paesi sovranisti come l’Ungheria, tradizionalmente ostili alla Commissione. Rispetto alle minacce iniziali, con dazi al 30%, è riuscita ad abbassare l’asticella alla metà esatta dell’importo. Inoltre, è riuscita a scongiurare una guerra commerciale dagli esiti imprevedibili. È vero che, per ora, non ci saranno dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Usa (gli acquirenti di iPhone e di servizi digitali, come i film e le serie in streaming, possono stare tranquilli). Ma con Trump non è mai detta l’ultima parola. Insomma, per l’Europa si tratta di una vittoria ai punti.

Può tirare un respiro di sollievo anche la Germania che, non a caso, è uno dei Paesi più soddisfatti per l’intesa. Soprattutto per il capitolo dedicato alle tariffe sull’auto: i dazi al 15% sono, infatti, quasi la metà rispetto al 27,5% annunciato in un primo momento. Uno ‘sconto’ che, ovviamente, fa piacere anche all’Italia e a tutta la filiera dell’automotive. Ma i produttori europei non sono del tutto contenti. I dazi al 15% arrivano in un momento di profonda crisi del settore.

Chi ha perso

Nella lista dei perdenti vanno inseriti ovviamente i settori che subiranno di più l’effetto dei nuovi dazi. Per le imprese italiane ci potrebbe essere un saldo negativo di circa 24 miliardi di euro. Si leccano già le ferite i produttori di vino, per i quali diventerà molto difficile gareggiare con i colleghi d’oltreoceano. Sotto pressione non tanto i vini di ‘lusso’, come il Brunello o l’Amarone, ma soprattutto quelli di larga diffusione che, fino ad ora, avevano trovato negli Usa un mercato molto interessante. Ma, più in generale, ‘pagherà dazio’ l’intera filiera dell’agroalimentare made in Italy. Per Coldiretti, in caso di dazi al 30%, il danno sarebbe potuto arrivare a 2,3 miliardi di euro.

Ci sarà, poi, un effetto indiretto sulle casse di Bruxelles (e su quelle nazionali) dovuto agli impegni presi da Ursula von der Leyen sull’energia e gli investimenti. In particolare, in Scozia, l’Europa si è impegnata ad acquistare energia dagli Usa (principalmente gas, petrolio e nucleare) per 250 miliardi all’anno fino al 2028. Una cifra monstre, dal momento che l’Ue nel 2024 ha speso 375,9 miliardi di euro per il totale dei prodotti energetici acquistati all’estero. Naturalmente, anche in questo caso, si tratta di un impegno preso sulla carta: saranno gli Stati nazionali a dover convincere le compagnie private a rivolgersi per gli acquisti a Trump.

Non farà certo piacere all’industria della difesa europea l’impegno assunto con Trump di investire 600 miliardi negli Usa, anche attraverso l’acquisto di armi oltre che di titoli pubblici americani. Anche in questo caso, comunque, prima di tirare le somme, bisognerà attendere il testo definitivo dell’accordo.