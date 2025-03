Trump firma l’ordine: i dazi sulla Cina raddoppiano al 20%. E Wall Street soffre

Washington, 3 marzo 2025 – Donald Trump tira dritto sulla Cina. Dopo aver confermato l’entrata in vigore di dazi al 25% contro il Canada e il Messico a partire dal 4 marzo, il presidente americano ha firmato anche un ordine che raddoppia al 20% le tariffe sulla Cina ​​​​​​. La Casa Bianca ha puntato il dito contro Pechino, per non aver preso i “passi adeguati per alleviare la crisi delle droghe illecite”, in particolare sul Fentanyl. Ma The Donald non si ferma qui. Il presidente ha dichiarato che dal prossimo 2 aprile potrebbero essere adottati dazi anche sui prodotti agricoli. In un post sul suo social Truth, Trump ha infatti invitato gli agricoltori americani a “iniziare a produrre molti prodotti agricoli da vendere nel mercato degli Stati Uniti”, aggiungendo: “Le tariffe saranno applicate ai prodotti esteri il 2 aprile. Divertitevi!”.

Il presidente cinese Xi Jinping (Bloomberg)

Il presidente non ha precisato su quali importazioni saranno imposti i dazi, né a quanto ammonteranno o se ci saranno delle eccezioni. Non è inoltre chiaro se si vadano ad aggiungere ad altre tariffe già annunciate. Immediata la risposta di Ottawa, pronta a imporre dazi per 155 miliardi di dollari canadesi sui prodotti americani. Per la ministra degli Esteri canadese Mélanie Joly, la prima tranche di tariffe colpirà prodotti statunitensi per 30 miliardi di dollari canadesi. I dazi americani sono una “minaccia esistenziale per il Canada”, ha concluso.

Wall Street accusa subito il colpo sulla scia anche dei nuovi dati sull'attività manifatturiera. Il Dow Jones segna -1,48% a quota 43.192 punti, il Nasdaq lascia sul terreno il 2,64% a 18.350 punti, l'S&P 500 cede l'1,70% a 5.852 punti. Sul fronte dei singoli titoli, da segnalare il tonfo del colosso dei chip Nvidia, che perde quasi il 10%.