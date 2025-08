Dazi, Trump minaccia l’Ue: “Pagherà il 35% se non rispetta gli impegni. Tariffe al 250% sui farmaceutici”

Washington, 5 agosto 2025 – Donald Trump non si ferma e continua a minacciare con l'arma dei dazi in un’intervista alla Cnbc. Nel mirino del presidente Usa finiscono tutti dall'Unione europea ("Pagherà fino al 35% se non rispetta gli impegni sugli investimenti") all'India, rea di comprare petrolio russo e alimentare "la macchina da guerra". Poi agita lo spauracchio di tariffe al 250% per i prodotti farmaceutici importati. L'inquilino della casa Bianca appare però ottimista nella difficile trattative con la Cina ("Siamo vicini a un accordo") e promette che ci sarà "un incontro entro la fine dell'anno" se l'intesa sarà raggiunta.

Il presidente americano non si è limitato a parlare solo di dazi. Intanto ha fatto sapere di avere una lista di quattro nomi per il possibile successore di Jerome Powell alla guida della Fed, quindi ha voluto rimarcare il ruolo di primo piano assunto dagli Stati Uniti da quando è tornato alla Casa Bianca. "Un anno fa, il nostro Paese era morto. Ora, abbiamo il Paese più attraente del mondo. Mi è stato detto da tutti i leader della Nato, che fanno quello che voglio, dal re dell'Arabia Saudita, dai leader degli Emirati Arabi Uniti, dal leader del Qatar. E sono molto felice di poter aiutare in questo", ha dichiarato.

Il presidente statunitense Donald Trump torna a minacciare con i dazi (Ansa)

