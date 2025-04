Segretario Tesoro Usa: “Trump pronto a negoziare sui dazi”

Whashington, 7 aprile 2025 – Il Segretario del Tesoro Scott Bessent, che insieme a Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, è stato incaricato delle negoziazioni sui dazi con il Giappone, ha dichiarato che Donald Trump è pronto a negoziare. Lo riporta il New York Times.

Bessent ha detto di aver suggerito ai Paesi colpiti di "mantenere la calma". Non solo. “A un certo punto, il presidente Trump sarà pronto a negoziare". I commenti contraddicono un'intervista di questa mattina di Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca.

Bessent: “Dazi punto di partenza per negoziare”

Gli Stati Uniti hanno imposto il livello massimo di dazi sulle merci importate, ma le autorità sperano di ridurlo attraverso negoziati con i partner, ha affermato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. "Per i Paesi che non reagiscono, siamo al livello massimo delle tariffe, e spero che attraverso buoni negoziati vedremo i livelli scendere", ha detto Bessent in un'intervista con Fox Business. "Ma questo dipenderà dagli altri Paesi", ha sottolineato.

Il segretario al Tesoro ha dichiarato di ritenere i nuovi dazi come il punto di partenza per negoziazioni che potrebbe durare diversi mesi. "Forse quasi 70" Paesi hanno contattato la Casa Bianca per negoziare sulle imposte, ha detto Bessent a Fox, incluso il Giappone, il cui primo ministro Ishiba ha parlato oggi con Trump. Bessent si aspetta che proprio il Giappone “ottenga la priorità” nei negoziati in quanto si è seduto rapidamente al tavolo. “Sarà un aprile, un maggio, forse un giugno impegnativo", ha aggiunto.

Navarro alla Ue: “Ci succhiate il sangue”

Il consigliere al Commercio per la Casa Bianca, Peter Navarro, ha infatti attaccato l'Unione Europea per le "barriere" dei regolamenti che impongono restrizioni alle importazioni, per esempio, di carne americana prodotta con ormoni o altre sostanze chimiche. "Ci succhiano il sangue con queste cose", ha detto il consigliere a Cnbc. “Rubate al popolo americano in ogni modo possibile - ha aggiunto - quindi non dite semplicemente che abbasserete i dazi”.