Dazi, la scure di Trump colpisce l’Oriente. Tariffe in aumento dal Giappone al Laos

Roma, 7 luglio 2025 – Arriva l’ennesima scure di Trump sui dazi. E, anche questa volta, va in scena il solito “show” del presidente americano. Certo, rispetto al 2 luglio, nel cosiddetto Liberation Day, non c’è la lavagna con la lista dei Paesi “cattivi”. Tuttavia, le lettere con le nuove tariffe sui prodotti esportati sono state pubblicate quasi in tempo reale sui social, accompagnate però anche dalla notizia di una proroga al primo agosto per la loro entrata in vigore.

Si comincia con Giappone e Corea del Sud, dove è prevista una stangata del 25% sulle merci vendute negli Stati Uniti. Poi il 30% al Sudafrica e alla Bosnia-Erzegovina, il 25% al Kazakistan, alla Malaysia e alla Tunisia, il 32% all’Indonesia, il 35% al Bangladesh e alla Serbia, il 36% a Thailandia e Cambogia, il 40% al Laos e altrettanto al Myanmar. Ma non finisce qui: nel mirino ci sarebbero almeno una dozzina di Paesi, compresa – ovviamente – l’Unione Europea, considerata il piatto più ricco. Per ora, a Bruxelles, non risulta essere arrivata alcuna missiva da Washington. C’è tempo fino a domani per arrivare a un accordo.

Dall’altra parte dell’Oceano, intanto, arrivano segnali distensivi. Domenica scorsa, in serata, c’è stato anche un colloquio telefonico tra il tycoon e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, giudicato da fonti di Bruxelles “molto positivo”. “C’è stato un proficuo scambio di opinioni e la presidente continua a essere in contatto con i leader dell’Ue”, ha riferito un portavoce dell’esecutivo europeo. Parole che fanno pensare a un accordo possibile, anche se – dopo l’indurimento della posizione americana – negli ambienti di Bruxelles era riemerso lo spettro del no deal. L’idea, insomma, è quella di trattare a oltranza per raggiungere un’intesa. Ieri, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha precisato che quella del primo agosto non è una nuova scadenza, ma solo il momento in cui scatteranno le misure. La strategia, dunque, resta quella della massima pressione, con l’obiettivo di arrivare “ad annunci importanti” nelle prossime 48 ore. Si vedrà.

Nel frattempo, l’arrivo delle lettere ha avuto conseguenze pesanti a Wall Street, che ha lasciato sul terreno oltre l’1%, mentre i mercati finanziari europei, scommettendo su un’intesa, sono rimasti sostanzialmente stabili. Nel mirino di Trump, ieri, anche i Paesi del Brics (Cina, Russia, India, Brasile e Sudafrica), che non hanno mai digerito la svolta protezionista della Casa Bianca. “Qualsiasi Paese che si allinei con le politiche anti-americane dei Brics – ha dichiarato il tycoon – sarà soggetto a un dazio aggiuntivo del 10%, senza eccezioni”. Una misura che sarà adottata per “proteggere l’economia americana e i suoi lavoratori”.

Parole che sono piovute tra lo stupore durante l’ultimo giorno del vertice del blocco a Rio de Janeiro. La strategia del presidente USA è sempre la stessa: generare divisioni, come ha tentato di fare anche con i 27 dell’UE. “È poco serio intimidire gli altri Paesi da Internet”, ha commentato Luiz Inácio Lula da Silva, padrone di casa del summit, invocando “rispetto” e “reciprocità”. “Gli altri Stati partecipanti non hanno commentato le parole di Trump. È come se non fosse stato detto niente”, ha aggiunto Lula, che è stato attaccato frontalmente da Trump anche per le sue posizioni sull’ex capo di Stato conservatore Jair Bolsonaro. “Non è colpevole di nulla: è vittima di una caccia alle streghe”, ha affermato il tycoon americano.