Dazi, l’annuncio di Trump atteso alle 22. Meloni: “Difenderemo le produzioni italiane”. Mattarella: “Serve una risposta europea”

11:15

Meloni: "Scongiurare una guerra commerciale"

"Sono convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, nè gli Stati Uniti nè l'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel cortile di Palazzo Chigi in occasione della prima edizione del Premio 'Maestro dell'Arte della Cucina Italiana'.