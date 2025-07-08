Dazi, il presidente Nomisma: “L’accordo è possibile. Contro-tariffe? Sbagliate”

Bologna, 8 luglio 2025 – Sul tema dazi Paolo De Castro (foto), presidente di Nomisma, già ministro dell’Agricoltura ed europarlamentare di lungo corso, è moderatamente ottimista. La tranquillità, specifica, gli deriva dall’osservazione diretta. “Non molti giorni fa eravamo al Summer Fancy Food di New York, la più grande fiera agroalimentare americana, e si era sparsa la voce che la soluzione britannica dei dazi al 10%, alla fine sarà anche la nostra”.

E sarà bene. Altrimenti sono guai.

“Sono guai comunque, chiariamo. Ci sono comparti che anche col 10% soffriranno. Penso ai formaggi, che già pagano un dazio specifico, e a cui il 10% si sommerebbe”.

Trump dice che è colpa dell’Europa. Quanto è vero?

Paolo De Castro, presidente di Nomisma

“Trump ritiene che l’Ue debba spazzare via i paletti alle importazioni. Ma di che paletti si tratta? Vietiamo il pollo americano trattato col cloro, per dire, e io credo sia giusto. La sicurezza alimentare prima di tutto”.

Un accordo si deve fare.

“Assolutamente sì. E lo dico per gli americani stessi”.

Addirittura?

“Soprattutto. Consideri che sono i cittadini Usa a pagare il prezzo più alto di questa politica. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ammesso che se non ci fossero stati i dazi avrebbe già abbassato i tassi che oggi gonfiano i mutui statunitensi. Senza contare l’inflazione galoppante: e poi con i dazi è lì che i prodotti saranno più cari”.

Come si tratta con una controparte che cambia idea così spesso?

“L’Ue tenga i nervi saldi e non farsi prendere dal desiderio, comprensibile, di applicare dei controdazi”.

Sarebbe peggio?

“Non ci fanno male i controdazi in sé, ma il ping pong che può generarsi. Un’escalation che danneggia in primo luogo i grandi esportatori, ovvero noi e la Germania”.

Che armi abbiamo?

“Di là ci sono dichiarazioni, di qua documenti e linee chiare. La trattativa è in buone mani, il commissario Ue Maroš Šefčovič la sta gestendo senza cadere nelle provocazioni. Tutti gli indicatori dicono che la soluzione ormai è vicina”.

Una parola sulla strategia di Trump.

“Ah, ci vorrebbe uno psicologo, e io sono un economista. Posso dire però che il suo agire sta generando molta incertezza sui mercati, anche americani. L’interscambio Usa-Ue è uno dei più importanti anche per loro, e non riguarda solo i beni, ma anche i servizi, pensiamo alle big tech. Poi ricordo che il debito pubblico Usa, che è molto alto, non lo comprano gli americani”.

Come a dire: piano coi ricatti...

“Beh, gli investitori stranieri sono impauriti da questo comportamento, e questo è un dato”.

Chiusa questa partita, per la Ue si aprirà un’altra partita?

“Servirà con urgenza una politica di crescita. E da questo punto di vista è bene che von der Leyen si decida a promuovere degli Eurobond, così come spero tramonti l’idea di accorpare tutti i contributi agli stati membri in un misero 1% non è felice. Sigliamo accordi al 5% con la Nato e poi diamo le briciole a noi stessi... Questo no che non è saggio”.