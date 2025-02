I dazi di Trump scuotono le Borse. Leader Ue: “Pronti a rispondere”

11:07

I dazi affondano i titoli auto e Stellantis

Stellantis in netto calo alla Borsa di Milano, dove arretra del 7,58% a quota 11,98 euro per azione. Male anche Pirelli (-5,36%) e Iveco (-3,85%). I titoli dell'automotive e dei loro fornitori sono tra i più penalizzati dalle possibili conseguenze di una guerra commerciale scatenata dai

dazi imposti dall'amministrazione Trump. Alla Borsa di Tokyo (-2,66%), Nissan, che ha due stabilimenti in Messico, dove produce i modelli Sentra, Versa e Kicks per il mercato statunitense, ha perso il 5,6% mentre Honda è crollata del 7,20%. Tornando in Europa, a Francoforte più precisamente, Bmw arretra del 4,31%, Mercedes del 4,86%, Volkswagen cede il 6,52%. A Parigi, infine, le azioni Renault perdono l'1,69%.