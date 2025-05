Dazi, annuncio choc di Trump: 50% sui prodotti Ue da giugno. Crollano le Borse europee

Washington, 23 maggio 2025 – Nuovo ribaltone di Trump e nuovo tonfo delle Borse. Il presidente Usa ha annunciato dazi diretti del 50% sui prodotti dell'Unione europea a partire dal primo giugno prossimo, tornando ad attaccare Bruxelles: “L’Ue, creata principalmente per approfittarsi degli Stati Uniti nel commercio, è diventata molto difficile da gestire – scrive sul suo social Truth –. Le sue possenti barriere commerciali, l’Iva, le sanzioni aziendali assurde, le barriere non tariffarie, le manipolazioni monetarie, le cause ingiuste contro imprese americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Usa di oltre 250 miliardi di dollari l’anno, una cifra del tutto inaccettabile”.

I negoziati, ha sentenziato Trump, “non portano a nulla” quindi, “raccomando di applicare un’imposta diretta del 50% sull’Unione europea, a partire dal primo giugno 2025. Non ci sarà alcuna tariffa se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti”.

Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, avrà una telefonata con uno dei due capi negoziatori Usa Jamieson Greer nel pomeriggio. Nell'attesa la Commissione Ue si trincera in un “no comment”. La Casa Biancha aveva originariamente programmato dazi reciproci maggiorati del 20% a partire dal 15 aprile: qualche giorno prima Trump aveva sospeso tutto per 90 giorni in attesa di trattative commerciali.

I mercati europei hanno reagito male: tutti i listini sono improvvisamente caduti sotto una violenta corrente di vendite, con Milano che cede oltre il 3%. Sprofondano i bancari. Mps perde il 7%, Unicredit il 5%, Bbva lascia il 4,7%, Bnp Paribas -4,19%, Intesa Sanpaolo -4%, Santander -3,91%. In deciso calo l'automotive, con Stellantis -5,52%, Mercedes -4,89%, Bmw -4,73%, e il lusso, con Essilux -5,18% e Kering -4,35%. La Borsa di Parigi è in calo del 2,7% e Francoforte del 2,5%. In ribasso di oltre un punto percentuale anche Londra. Spread Btp-Bund in rialzo a 103 punti base.

Trump avverte Apple: “iPhone prodotti negli Usa o 25% di tasse”

Minacce anche in patria con Apple nel mirino della politica commerciale di Trump: "Da tempo ho informato Tim Cook (Ceo di Apple ndr) che mi aspetto che gli iPhone che vengono venduti negli Usa siano prodotti e costruiti negli Stati Uniti e non in India o in qualsiasi altro Paese". Altrimenti Apple dovrà pagare “una tariffa di almeno il 25%” agli Usa.