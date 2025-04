Tassa sulle navi cinesi nei porti Usa. Ira di Pechino: “Illegale”

New York, 18 aprile 2025 - La guerra commerciale tra Washington e Pechino è ormai senza limiti. Gli Stati Uniti annunciano nuove tasse per le navi di fabbricazione cinese che attraccano nel Paese, in una mossa che rischia di rivoluzionare le rotte di spedizione globale e far salire ulteriormente la tensione tra i due giganti. Le tariffe, secondo la proposta elaborata dall'amministrazione Trump, entreranno in vigore fra sei mesi.

07:59 Stop totale della Cina al Gnl americano Il Dragone ha bloccato completamente da oltre dieci settimane le importazioni, scrive il Financial Times sulla base di dati delle spedizioni, tutte le importazioni di Gnl dagli Stati Uniti. Tutto nel mezzo della guerra commerciale fra le due superpotenze, tra dazi e controdazi. Secondo il Ft, non ci sono state più spedizioni da quando il 6 febbraio è arrivata nella provincia cinese del Fujan una nave cisterna con 69.000 tonnellate di Gnl dal Texas. 07:56 Ira di Pechino per la tassa sulle navi cinesi La Cina adotterà tutte "le misure necessarie per difendere i suoi diritti e interessi legittimi" dopo che gli Usa hanno annunciato nuove tasse a carico delle navi costruite in Cina che attraccano negli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha esortato la parte americana "a rispettare i fatti e le regole multilaterali, e a fermare immediatamente le pratiche illegali" che sono "dannose per tutti". La mossa elaborata dall'amministrazione di Donald Trump, che rischia di rivoluzionare le rotte di spedizione globale e di infiammare lo scontro con Pechino, entrerà in vigore fra sei mesi.