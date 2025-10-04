Dazi del 107% sulla pasta italiana. Tutti i marchi colpiti. Si “salva” Barilla

Roma, 4 ottobre 2025 – Dazi del 107% sul prodotto italiano per eccellenza: la pasta. A partire da gennaio potrebbe arrivare un altro duro colpo all’economia nazionale dalle esportazioni verso gli Stati Uniti cominciata con la “guerra dei dazi” lanciata da Donald Trump l’indomani delle sua seconda elezione.

Dazi del 107% sulla pasta italiana

L'amministrazione Usa si prepara infatti a imporre dazi al 107% sulla pasta prodotta in italiana. A partire da gennaio 2026, alla tariffa del 15% già imposta dalla Casa Bianca, potrebbe infatti sommarsi un ulteriore 91,74%, che porterebbe a un dazio complessivo pari a quasi il 107% sulle importazioni del bene alimentare.

Accuse di dumping

La maggiorazione sulle tariffe deriva dalle accuse di dumping (esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato, oppure addirittura sotto costo, da parte di trust già padroni del mercato interno, generalmente condotta con l'appoggio dello Stato, allo scopo d'impadronirsi dei mercati esteri) che l'amministrazione Usa rivolge a due società italiane produttrici di pasta, in particolare La Molisana e Garofalo, che sono state prese in esame da un'indagine del Dipartimento del Commercio americano.

L’indagine del ministero Usa

Nel dettaglio, il ministero statunitense ha svolto una revisione sulle importazioni di pasta dall'Italia su richiesta di alcune aziende americane (cosiddette "petitioners”). Alla verifica del dipartimento, che comprende una revisione completa dei dati di vendita e di costo, in questo caso, sono state sottoposte due aziende (“andatory respondents”): La Molisana e Garofalo.

"Abbiamo determinato in via preliminare che per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 sussistono i seguenti margini di dumping medi ponderati stimati: La Molisana Spa 91,74%, Pastificio Lucio Garofalo Spa 91,74%, società non esaminate individualmente 91,74%” si legge nel documento pubblicato dal Dipartimento del Commercio.

I marchi di pasta colpiti

Nell'indagine, oltre a La Molisana e Garofalo, sono citati altri esportatori tra cui: Agritalia, Aldino, Antiche Tradizioni Di Gragnano, Barilla, Gruppo Milo, Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco, Pastificio Chiavenna, Pastificio Liguori, Pastificio Della Forma, Pastificio Sgambaro, Pastificio Tamma e Rummo. Per chi già produce negli Usa la pasta destinata al mercato americano, come Barilla, l'impatto della tariffa sarà minore.

“Danni enormi per il settore”

“Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74%, facendo salire l'imposizione complessiva a quasi il 107%. Una forzatura, intervenuta in un momento particolarmente delicato e che avvantaggerà chi produce pasta negli Stati Uniti, danneggiando tutti quelli che esportano invece la pasta dall'Italia verso gli Usa”. Lo ha detto all'ANSA l'ad di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. Positiva, ha aggiunto, “l'immediata reazione, dei ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura, che si sono attivati per reagire a questa decisione”.