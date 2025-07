Dazi, ok della Ue a lista unica contromisure da 93 miliardi. Ma non prima del 7 agosto per trattare con Trump

09:58

Urso: "E' il momento del negoziato con gli Usa, sperando non sia quello delle reazioni"

"Abbiamo detto sin dall'inizio che questa vicenda deve giungere ad un accordo che sia davvero equo e sostenibile per tutti, come hanno fatto prima l'Uk e recentemente il Giappone, alleati come noi degli Usa anche sugli aspetti politici, il G7, e su quelli della Nato. Ove il negoziato non avesse questa conclusione decideremo insieme quali dovranno essere le misure di reazione. Ora è il momento del negoziato, sperando che non giunga quello delle reazioni, ma ove giungesse le decideremo insieme e anche in quel caso dovrà prevalere la ragione e quindi reazioni responsabili, proporzionali e sostenibili", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel punto stampa in occasione delle dichiarazioni alla stampa con il Ministro dell'Economia francese Eric Lombard e del Ministro dell'Industria francese Marc Ferracci, a margine del Forum di consultazione economica franco-italiano del Trattato del Quirinale, a Parigi.