Dazi, nuovo allarme delle imprese: "Perdite per 38 miliardi di euro"

"Insostenibile". Non usano mezzi termini gli esperti dell’Ufficio Studi di Confindustria, guidati da Alessandro Fontana, per sintetizzare l’effetto dazi sull’economia italiana. Un conto salato che potrebbe arrivare, cumulando l’effetto delle nuove tariffe con la svalutazione del dollaro, fino a 38 miliardi di euro. Perdite – dice l’organizzazione guidata da Emanuele Orsini – che potrebbero essere compensate solo in parte (circa 13 miliardi) dagli eventuali sbocchi verso mercati alternativi agli Usa. Scenari resi ancora più foschi dall’incertezza che ormai domina sui mercati, alimentata dai continui stop and go che arrivano dal fronte delle trattative fra Ue e Stati Uniti.

Se a tutto questo aggiungiamo la fase di prolungata "stagnazione" dell’industria, difficilmente il Pil italiano riuscirà a raggiungere l’obiettivo dello 0,8% previsto per quest’anno. È vero che le esportazioni verso il mercato americano hanno tenuto nei mesi di aprile e maggio, segnando un lieve incremento tendenziale dello 0,4%, dopo un primo trimestre in forte crescita (+11,8%) dovuto a un’accelerazione anticipata delle vendite per evitare l’impatto dei nuovi dazi.

Tuttavia, il rallentamento è già visibile in alcuni comparti: i settori ancora esenti, come farmaceutico e legno, hanno registrato forti aumenti, ma quelli già colpiti da tariffe più elevate – come metalli e autoveicoli – sono entrati in una fase calante. Pesante anche la situazione sul fronte del settore agricolo dove, spiega il presidente di Coldiretti, Cesare Prandini, a margine dell’assemblea dell’organizzazione, si rischia una perdita secca di 2,3 miliardi. Insomma, occorre chiudere in fretta. Anche se nei negoziati con gli Stati Uniti, avverte l’ex commissario europeo ed ex premier Paolo Gentiloni, "l’Europa deve andare con la propria forza. Perché in un negoziato in cui qualcuno mette sul tavolo delle minacce molto consistenti, se dall’altra parte gli interlocutori europei fossero con la coda tra le gambe, non sarebbe un negoziato destinato al successo". Mentre, dagli Stati Uniti, il segretario al Tesoro, Scott Bessent, detta la linea: "Non intendo correre tanto per chiudere un accordo, mi interessa di più la qualità" delle intese. Insomma, nessuna tagliola in vista del primo agosto, quando dovrebbero scattare i dazi del 30% sui prodotti made in Ue annunciati da Trump.