Dazi L’attesa di Bruxelles

L’ottovolante di Donald Trump sui dazi gira furiosamente tra minacce, quasi ultimatum e qualche blandizia. E così, nell’altalena degli avvisi, la giostra degli annunci del presidente Usa fa registrare una nuova impennata di attacchi, a colpi di tariffe del 35 e del 50 per cento, a Canada e Brasile, in particolare, lasciando l’Europa nell’attesa della fatidica lettera e facendo sapere che ci saranno dazi generalizzati del 15 o del 20% per tutti gli altri Paesi. Una situazione che fa volgere al peggio Wall Street e le Borse del vecchio Continente, con Milano soprattutto a quota meno 1,6 per cento.

LE MINACCE PER CANADA E BRASILE

Ventitré lettere. Ventitré tariffe. Ventitré negoziati in salita. La formula scelta da Trump per annunciare la sua sentenza sui rapporti commerciali con il partner individuato si è moltiplicata in queste settimane con una raffica di aliquote elevate destinate a far irrigidire le relazioni diplomatiche con il Paese destinatario. È il caso, da ultimo, di Canada e Brasile. Il tycoon promette dazi al 35% dal primo agosto contro il Canada cui ha rimproverato la scarsa collaborazione nella lotta al fentanyl e la ritorsione ai dazi iniziali del 25%. Ma il tycoon ha sottolineato che "il flusso di fentanyl non è certo l’unica sfida con il Canada, che ha numerose politiche tariffarie e non tariffarie e barriere commerciali". Immediata la reazione del premier canadese Mark Carney, che resta aperto al negoziato ma promette di tener duro: "Il governo canadese ha difeso con fermezza i nostri lavoratori e le nostre imprese. Continueremo a farlo mentre lavoriamo in vista della prevista scadenza del primo agosto", ha scritto su X. Per il Brasile, invece, Trump ha ipotizzato dazi al 50% per la "persecuzione" giudiziaria dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Ma Luiz Inácio Lula da Silva, supportato anche da Pechino, si è detto pronto a cercare una soluzione diplomatica, ma ha messo in guardia che ricambierà alla pari se i dazi entreranno in vigore il primo agosto come promesso.

LO STALLO CON BRUXELLES

Nella trattativa con l’Unione europea lo stesso Trump ha annunciato che a breve comunicherà la sua decisione, dopo aver sostenuto che "recentemente l’Europa ci sta trattando bene". A Bruxelles cresce l’attesa e si predica cautela: "Rispetto a ieri, rimaniamo dalla nostra parte completamente pronti per concludere un accordo di principio con gli Stati Uniti. Non abbiamo aggiornamenti che indichino che ciò accadrà in via imminente", afferma un portavoce. Il tempo, in vista della deadline del primo agosto, però, stringe e allo scoccare della mezzanotte tra lunedì e martedì – salvo un’ulteriore proroga – scatterà automaticamente il primo pacchetto di contro-dazi varato ad aprile ma tenuto in stand-by in nome del dialogo. E, davanti a uno scenario che "può cambiare da un momento all’altro", un nuovo rinvio – è l’assicurazione di Palazzo Berlaymont – potrà essere deciso "in un batter d’occhio". Accantonata l’ambizione di un’intesa a dazi zero, il lavoro del capo negoziatore Maros Sefcovic si concentra su un’intesa quadro snella – di tre, quattro pagine da affinare successivamente – con una tariffa base Usa al 10% e sconti mirati per i settori strategici come l’aviazione e gli alcolici (anche se sul vino la partita appare tutt’altro che chiusa).

I SETTORI

L’automotive resta uno dei nodi più delicati, alla ricerca di deroghe sull’attuale tariffa del 25% che zavorra l’intero comparto e le ammiraglie tedesche. Il compromesso possibile sarà discusso lunedì tra i ministri Ue competenti riuniti a Bruxelles. Un confronto che, nel caso in cui Trump faccia partire la missiva, potrebbe essere anticipato da una riunione straordinaria degli ambasciatori già nel fine settimana. I contro-dazi Ue sono comunque pronti da tempo. A essere colpiti sarebbero i simboli delle roccaforti repubblicane: nel mirino Harley-Davidson, auto, yacht, jeans Levis, burro d’arachidi, mirtilli, tabacco, articoli per la cura della persona. Tassati anche acciaio, alluminio, elettrodomestici e tecnologia leggera.