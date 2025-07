Dazi La Ue fissa il D-Day

Si tratta a oltranza. Ma, giorno dopo giorno, cresce l’allarme e la tensione in Europa sul fronte dei dazi. Nervosismo palese su tutti i mercati finanziari del Vecchio Continente, che ieri hanno registrato un netto calo. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, ha chiamato l’omologo americano Howard Lutnick e ha sentito il rappresentante Usa, Jamieson Greer, mentre i tecnici europei volavano a Washington. "Stiamo facendo progressi con l’Ue, credo che saremo tutti contenti", ha detto ieri sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi alle trattative con l’Unione europea sui dazi. "Ma abbiamo già una lettera", ha spiegato, riferendosi a quella con cui annunciava dazi al 30% dal primo agosto.

IL PIANO

Ma un fatto è certo: a Bruxelles ci si prepara al peggio, all’ipotesi di un "no deal". E i commissari stanno già affilando le armi in vista dei controdazi. C’è anche una data, raccolta ieri da fonti comunitarie: il 6 agosto, quando potrebbe scattare una rappresaglia da 21 miliardi contro le tariffe decise da Trump su acciaio e alluminio.

ALLO STUDIO

Sarebbe invece sospeso il secondo pacchetto da 72 miliardi, ancora al vaglio dei Paesi membri e studiato come reazione ai dazi reciproci sui prodotti europei e sull’automotive. Tra i prodotti colpiti anche le importazioni di aerei, bourbon e uova: merci che andrebbero a colpire proprio le aree dove è tradizionalmente più forte l’elettorato del presidente Usa. Ma questa, per ora, è solo un’ipotesi estrema, che per la verità non vede d’accordo tutti i Paesi.

UE DIVISA

Da una parte ci sono i falchi, guidati da Francia e Spagna, che non hanno un surplus commerciale rilevante con gli Stati Uniti e vorrebbero subito adottare la linea dura. Dall’altra, invece, Germania e Italia, tra i partner europei più esposti sul fronte dell’export verso gli Usa.

L’ITALIA

Non a caso la premier Giorgia Meloni continua a tessere la sua tela "americana", complice anche i suoi buoni rapporti con Trump. E ieri ha lanciato un messaggio esplicito a Bruxelles, dopo l’incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi: "Dobbiamo scongiurare una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Continueremo, insieme con gli altri leader e ovviamente in costante contatto con la Commissione Europea, a lavorare per un accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso, da concludere prima del prossimo primo agosto". Sulla stessa lunghezza d’onda il leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "Penso che dobbiamo parlare, parlare, parlare per raggiungere un accordo vantaggioso per tutti, con un grande obiettivo finale: un grande mercato tra Europa, America, Canada e Messico". Molto meno ottimista il numero uno della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, che non esita a prendere le distanze dalla Commissione Europea: "I dazi non sono mai una buona notizia. Spero che a Bruxelles ci sia gente in grado di trattare e difendere l’interesse italiano ed europeo, cosa che fino a oggi non c’è stata. Il grande dazio per le imprese italiane sono i vincoli di Bruxelles, che von der Leyen potrebbe togliere domani mattina". Mentre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, avverte: "Andare troppo oltre la soglia del 10% sulle tariffe diventa insostenibile".

LA BCE

Lo scenario di una prossima guerra commerciale preoccupa anche la presidente della Bce, Christine Lagarde, che nel suo rapporto annuale prevede "ulteriori rischi per la stabilità finanziaria dell’UE". Un report dell’Istituto ISPI ha stimato che, con dazi al 30%, il PIL dell’UE calerebbe dello 0,4%. A perdere di più sarebbe la Germania (-0,5%), seguita dall’Italia (-0,36%), mentre la Francia si fermerebbe a -0,25%.