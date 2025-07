Dazi La Ue apre alla trattativa

Il giorno dopo il grande shock dei dazi al 30% minacciati da Donald Trump, a Bruxelles (il che significa nelle cancellerie europee) la parola d’ordine e l’approccio prevalenti si possono sintetizzare in wait-and-see: aspetta e vedi. E, nel frattempo, l’Ue prepara le contro-tariffe e tratta fino all’ultimo giorno utile. Che è, in definitiva, il senso delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen: "Estenderemo la sospensione delle contromisure". Niente rappresaglia, dunque, almeno per il momento. Fino al primo agosto il negoziato continuerà, con l’obiettivo di arrivare a un accordo che disinneschi una guerra commerciale senza esclusione di colpi. Il che, alla fine, corrisponde alla linea Merz-Meloni rispetto alla linea più reattiva e dura di Emmanuel Macron. Il tutto mentre in Italia le opposizioni insistono nell’attacco al governo per la sua cedevolezza al tycoon Usa e la premier rilancia: "L’Ue ha la forza per far prevalere le proprie ragioni".

BRUXELLES TRATTATIVISTASuperato lo sconcerto per quella che viene considerata come l’ennesima provocazione del Presidente Usa, ma anche come un’estrema mossa negoziale, a Bruxelles prevale la volontà di raffreddare gli animi. Lo anticipa la presidente della Commissione, lo confermano gli ambasciatori dei 27 Paesi nella riunione di ieri pomeriggio. "Gli Stati Uniti ci hanno inviato una lettera con le misure che devono entrare in vigore a meno che non si trovi una soluzione negoziata – spiega von der Leyen –. Quindi estenderemo la sospensione delle nostre contromisure fino all’inizio di agosto. Preferiamo la soluzione negoziata. Allo stesso tempo continueremo a prepararci per le contromisure". Nel frattempo, si punta – insiste - a diversificare "le nostre relazioni commerciali: stiamo cercando nuovi mercati". E non basta. "Il terzo elemento, ovviamente, è lavorare sul mercato unico stesso – puntualizza - Approfondire il mercato unico". A sostegno della linea trattativista, oltre alla premier Meloni, è il cancelliere Merz: "Ho avuto colloqui intensi con Macron, con Ursula von der Leyen e venerdì con il presidente Usa. Vogliamo usare le prossime due settimane e mezzo per risolvere la situazione". Anche se più deciso si mostra il vicecancelliere e ministro delle Finanze Lars Klibgbeil (socialdemocratico). "La nostra mano resta tesa, ma non ci faremo piacere tutto". Più drastico il Presidente Macron, che ha invocato reazioni immediate sui dazi Usa incluso un possibile utilizzo dello strumento anti-coercizione. Mentre da Madrid Pedro Sanchez rilancia il sostegno alla Commissione con un invito all’unità.

LE CONTROMISURE DELL’UELa presidente della Commissione parla di un "doppio binario" sui dazi, tra la diplomazia delle trattative e l’esibizione muscolare delle possibili contromisure che vengono sospese. Nello specifico, le prime risposte Ue ai dazi mirati di Trump valgono poco meno di 21 miliardi di euro. Sono dirette a contrastare i dazi del 25% sull’acciaio e sull’alluminio europeo, anche se la Commissione Ue ipotizza restrizioni su determinati beni. Uno degli esempi più rilevanti sarebbe quello di limitare l’export dall’Ue dei rottami di alluminio, con il Coreper E vanno a colpire prodotti iconici come le moto Harley-Davidsonn e i jeans Levis, ma anche acciaio, elettrodomestici e tech leggero, carni e pollame dal Midwest, legname del Sud, cereali, fast-food, moda, cosmetici, e perfino la soia della Louisiana. Un secondo pacchetto Ue da 72 miliardi di euro è la risposta ai dazi "universali" del 10% annunciati dalla Casa Bianca tra il 5 e il 9 aprile: riguardano un mix di beni industriali, prodotti agroalimentari di alta gamma, fino al bourbon del Kentucky e così via. E’ atteso per oggi un passaggio politico al Consiglio Esteri Trade a Bruxelles per la loro formalizzazione e sospensione. In ballo c’è anche il vero spauracchio per la Corporate America: è l’ipotesi che l’Ue vada a colpire con molteplici interventi i servizi digitali, dove le Big Tech Usa la fanno da padrone. C’è poi l’arma estrema, il Meccanismo anti-coercizione (Aci), invocato da Parigi come lo scudo definitivo dell’Unione: permette all’Ue di reagire a attacchi esterni con dazi, restrizioni su investimenti e servizi, esclusione da appalti pubblici, perfino la revoca di diritti di proprietà intellettuale. "È stato creato per situazioni straordinarie. Non siamo ancora a quel punto", fa sapere von der Leyen. Anche se una prima mossa sarebbe già pronta, quella di limitare l’export dall’Ue dei rottami di alluminio, con il via libera già avuto dal Coreper.

LO SCONTRO MELONI-OPPOSIZIONIIn Italia le opposizioni non mollano la presa. Dalla Schlein a Conte, fino a Calenda, si insiste, con toni aspri, sull’accusa a Meloni di essere stata e di essere troppo accondiscendente con le pretese del Presidente americano. Ma da Palazzo Chigi la linea resta quella di non ribattere. E così la premier fa sapere: "Anche oggi, il governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo. L’Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. L’Italia farà la sua parte. Come sempre".