Dazi, intesa da 750 miliardi di dollari. Ma rimane la stangata sul vino

A oltre venti giorni di distanza dall’accordo politico raggiunto da Ursula von der Leyen e Trump sul campo da golf di Turnberry, arriva l’attesa dichiarazione congiunta tra Ue e Stati Uniti sui dazi. La tariffa del 15 per cento vale per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Unione, compresi i settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Ma non mancano le sorprese: il capitolo "vino, alcolici e birra" non ottiene l’agognata esenzione a tariffa zero. Il che comporta una stangata da 317 milioni di euro sul vino italiano. Certo è che l’operazione porta "prevedibilità per le nostre aziende e stabilità per milioni di posti di lavoro" e "rafforza le relazioni transatlantiche", rivendica von der Leyen. Con il il consigliere economico di Donald Trump, Peter Navarro, che parla del protocollo come "del più importante di tutti non solo economicamente, ma strategicamente, perché era una montagna davvero importante da scalare e lo abbiamo fatto". Mentre per Giorgia Meloni l’intesa offre "finalmente un quadro chiaro per il mondo imprenditoriale". Non è un punto di arrivo ideale – spiega - ma fissa "alcuni punti fermi importanti" e il governo italiano è ora impegnato "a estendere nei prossimi mesi i settori esenti, a partire dall’agroalimentare", trovando un accordo anche su acciaio e alluminio.

Il lavorio diplomatico è andato avanti incessante dopo l’intesa di massina del 27 luglio. E ieri è arrivata la dichiarazione congiunta, che "illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell’Ue, con un’aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname". Il nuovo regime tariffario, stabilisce, nello specifico, che i prodotti già soggetti a dazi della nazione più favorita (Npf) pari o superiori al 15% non subiranno ulteriori aggravi. Dopo le incertezze seguite a Turnberry e l’ordine esecutivo Usa ancora mancante, rientra in pieno nell’accordo sul 15% anche l’importante comparto dell’auto europeo, gravato in precedenza di tariffe fino al 27,5%. Il taglio scatterà, però, solo dal mese in cui Bruxelles abbatterà i dazi su tutti i prodotti industriali americani, auto incluse. La Commissione ora correrà per arrivarci già a fine mese, e far scattare quindi il nuovo regime retroattivamente dal primo agosto. Graziati con il 15% anche comparti come i farmaci, legname e trucioli, su cui Washington minacciava valori più alti. Bruxelles di contro concede agli Usa un accesso preferenziale al mercato europeo per molti prodotti ittici e agricoli, tra cui carne di maiale, latticini e frutta a guscio. Previste poi esenzioni mirate come per sughero, aeromobili e le loro parti, farmaci generici e precursori chimici. Bruxelles e Washington hanno però concordato di lavorare per allargare ulteriormente tale lista.

La dichiarazione affronta anche la questione dell’acciaio e dell’alluminio, impegnando le due sponde dell’Atlantico a difendere le proprie economie dalla sovracapacità globale e a rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento, anche attraverso un sistema di contingentamento tariffario per i metalli e i loro derivati. Certo è che, come spiega il consigliere di Trump, non ci saranno esenzioni, né esclusioni per i dazi su acciaio e alluminio. Resta invece fuori uno dei capitoli più delicati per l’Italia (e Francia), come quello relativo a vino, birra e liquori. "Purtroppo non siamo riusciti a ottenere questo settore - ammette Sefcovic - ma le porte non sono chiuse per sempre". Le associazioni dei produttori hanno manifestato delusione (Federvini esprime "profonda preoccupazione e rammarico"), temendo contraccolpi sul primo mercato extraeuropeo per le esportazioni vinicole. La dichiarazione conferma l’impegno europeo su investimenti di portata storica negli Stati Uniti: 750 miliardi di dollari in energia entro il 2028, 40 miliardi in chip per l’intelligenza artificiale, 600 miliardi di dollari da parte delle imprese Ue in settori strategici Usa. Bruxelles si impegna poi ad aumentare l’approvvigionamento di equipaggiamenti militari statunitensi, per rafforzare l’interoperabilità Nato e la cooperazione industriale transatlantica.