Malan (FdI) sui dazi: “Nessuna resa a Trump. Basta catastrofismo ingiustificato”

Roma, 29 luglio 2025 – Ursula von der Leyen è di nuovo nel mirino di socialisti e liberali. Se ci fosse una mozione di sfiducia a settembre, FdI la voterebbe?

“Francamente no. Prima di tutto, per noi l’accordo sui dazi non è disastroso. E poi non si può sparare addosso alla presidente della Commissione se il risultato della trattativa non è quello auspicato. Trump è un negoziatore molto spinoso”, afferma Lucio Malan, capo dei senatori di Fratelli d’Italia, al termine del dibattito nell’aula di Palazzo Madama in cui l’alleato leghista, Massimiliano Romeo, ha sfidato il centrosinistra a presentare la mozione, annunciando l’appoggio del Carroccio.

Lucio Malan

La vicenda, però, ha ulteriormente indebolito la presidente della Commissione. L’Europa non avrebbe bisogno di una guida forte in questo momento?

“Ursula von der Leyen è il risultato dei meccanismi dell’ordinamento europeo. Occupa quel ruolo perché è stata votata dal Parlamento, non da FdI che poi però ha votato la sua Commissione. Non credo che l’Eurocamera sia in grado di esprimere una figura differente. Se guardiamo oltre, a mio avviso la leader europea più autorevole è Giorgia Meloni, come riconosciuto anche da importanti testate internazionali. Ma per andare a Bruxelles dovrebbe lasciare Palazzo Chigi e io preferisco che faccia il capo del governo italiano”.

Secondo l’opposizione l’attività della premier è stata fallimentare. I rapporti tra lei e Trump non hanno favorito una soluzione migliore per l’Europa.

“Hanno torto. Mentre l’opposizione invocava controdazi e bazooka, con Elly Schlein che dava sostanzialmente del ’nemico’ a Trump, la premier ha saggiamente spinto per una linea negoziale. È grazie a questo approccio che siamo passati da una richiesta iniziale di dazi molto più alta al 15%. Con la linea dello scontro frontale un risultato simile sarebbe stato impensabile”.

Ma la vostra proposta non era dazi zero?

“Certo. Ma c’è stato un negoziato e la trattativa è stata gestita dall’Unione europea, come tutte le opposizioni italiane hanno sempre auspicato. A chi critica oggi l’accordo vorrei ricordare che il catastrofismo non solo è ingiustificato, ma danneggia l’economia reale. Chi teme il disastro non investe, non assume, non apre attività”.

Per essere chiari: non siamo di fronte a una resa a Trump?

“No. L’opposizione parla di disastro, ma i mercati finanziari sembrano di parere opposto, dato che dopo l’intesa la Borsa italiana è salita dell’1,5%. Non sarà un parametro assoluto, ma fossimo di fronte a una catastrofe, con aziende a rischio fallimento, il listino sarebbe crollato”.

All’interno di questo accordo, esistono margini di trattativa per i singoli Stati?

“Non credo: la trattativa resterà in capo all’Europa. La fase attuale riguarda i dettagli e dovremo assicurarci che siano il più possibile favorevoli all’Italia. Sono certo che il governo s’impegnerà al massimo, ma anche questa negoziazione avverrà a livello di Unione. D’altronde, se anche ottenessimo un punto percentuale di dazi in meno per l’Italia, sono sicuro che la sinistra griderebbe al sovranismo e al servilismo del governo verso gli americani”.

Cosa può fare l’esecutivo per attutire l’impatto negativo su famiglie e imprese?

“Dovremmo analizzare nel dettaglio l’accordo per capire quali settori saranno più colpiti. Nel frattempo, possiamo agire a livello europeo per smantellare quelli che io chiamo i ’dazi interni’, come le misure del green deal che sono più dannose dei dazi americani, e che continuano a essere sostenute in Europa dall’opposizione”.

Salvini invoca il taglio dei tassi della Bce e l’azzeramento del Patto di Stabilità. Condivide?

“Una riduzione dei tassi sarebbe certamente positiva, così come una maggiore flessibilità del Patto di Stabilità. Per l’azzeramento, però, non credo ci sia spazio”.