Dazi, l’economista Bianchi: “L’Europa deve osare. O finirà schiavizzata”

Roma, 30 luglio 2025 – Patrizio Bianchi, economista, ex ministro dell’Istruzione, è uno dei più attenti osservatori delle vicende internazionali ed è stato l’unico italiano presente al vertice riservatissimo del Celp (China Executive Leadership Programme) a Cambridge, con il gotha delle industrie di Stato cinesi e i manager delle maggiori aziende europee. Un appuntamento tradizionale ma che ha acquistato oggi un particolare significato.

Professore, dopo l’accordo sui dazi, dobbiamo aspettarci un’invasione dei prodotti made in Pechino?

“Il problema vero non è la Cina né gli Usa, ma è l’Europa. Se in una fase così competitiva continua a presentarsi frammentata e punta solo a ridurre i danni, è destinata a fallire. L’Europa deve decidere se vuole essere protagonista o una semplice comparsa per essere poi ‘schiavizzata’. E, attenzione, non c’è solo Pechino. Quando Apple è andata via dalla Cina mica è tornata negli Usa, è andata in India. L’Europa deve recuperare una visione, ma anche un senso delle istituzioni. Non è dignitoso aver accettato le condizioni di Trump fino a firmare un accordo nel suo resort scozzese. Eppure, per stessa ammissione di Trump, l’industria Usa non è competitiva e ha bisogno di essere protetta. E la situazione è fragile anche dal punto di vista macroeconomico. Quest’anno Trump deve trovare 200 miliardi solo per pagare gli interessi sul debito. E l’anno prossimo ne occorreranno 300...”

L'economista Patrizio Bianchi

Però anche la Cina è un nostro competitor.

“Sì, ma la Cina è cambiata molto. È entrata nel mercato con bassi salari e competenze inadeguate. Ma ha recuperato terreno e ha investito tutto quello che ha guadagnato in ricerca e innovazione. Sul totale dei brevetti registrati nel mondo nel 2023, la quota di Pechino è del 46%, con 1,6 milioni. Gli Usa sono a 500mila. In Europa, il Paese più forte è fermo a 133mila, l’Italia a 24mila. Ma se l’Europa mettesse insieme le forze sarebbe almeno pari agli americani. E lo stesso si può dire sulla difesa”.

Siamo anche condannati a diventare colonia?

“L’Europa ce la può fare, ma deve cambiare. Prendiamo il caso dell’industria farmaceutica. È cresciuta ed è competitiva a livello mondiale perché ha alle sue spalle 80 anni di welfare state che hanno generato un mercato protetto e garantito. In altri settori, come il digitale, è in ritardo perché non ha creato un mercato altrettanto grande, dotando ad esempio, tutta la pubblica amministrazione di strumenti digitali made in Ue”.

E l’industria?

“È sbagliato pensare di compensare i dazi con i sussidi sottraendoli alla ricerca e alla formazione. Nel 2008, quando ci fu la crisi dei mutui subprime, i capitali americani si sono spostati dall’immobiliare al digitale. E gli effetti si vedono: gli smartphone che utilizziamo vengono da lì. O dalla Corea. Ma, ripeto: non c’è solo la Cina. India, Indonesia, Corea sono ai primi posti negli investimenti nel creative thinking, il pensiero creativo. Noi siamo in fondo alla lista. Così come i nostri salari. Eppure ci sono ottime università e imprese smart. Ma l’osmosi fra i due mondi è limitata”.

Cosa deve fare l’Italia?

“Siamo andati avanti non perché avevamo grandi imprese, ma aziende legate a territori in cui c’era un’osmosi informale con l’innovazione, senza grandi investimenti in ricerca e formazione. Ma questo funziona solo in un periodo di crescita continua e non in una fase di profonde rivoluzioni. Le nostre aziende devono fare un balzo nel futuro, ma anche nelle dimensioni. È quello che abbiamo cercato di fare in Emilia con il cluster dell’automotive”.

Ma non sarebbe meglio, nel frattempo, alzare barriere, come ha fatto Trump?

“Meglio puntare su un approccio multilaterale, nel momento in cui Trump vuole imporre la legge di chi urla di più. È l’Europa che, tutta insieme, deve avviare un’interlocuzione di lungo periodo con la Cina, rispettando i suoi valori, la sua forza e la sua identità”.