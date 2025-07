Dazi bastone e carota

Il conto alla rovescia è già partito. Restano solo 48 ore per arrivare a un accordo ed evitare sul filo di lana una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Le lettere "partiranno domani – oggi per chi legge – O ci sarà un accordo" sui dazi o "ci saranno le lettere", ha detto Donald Trump con a fianco il ministro del commercio Howard Lutnick. Lutnick ha precisato che le nuove tariffe non entreranno in vigore subito ma il primo agosto. Confermando così lo scenario di un ulteriore rinvio oltre il 9 luglio, data di scadenza della tregua di 90 giorni.

A giocare d’anticipo era stato ieri il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent. Prima di tutto, non ha nascosto il suo ottimismo sulle trattative ("Stiamo facendo ottimi progressi" dopo un inizio lento) e poi aveva aperto all’ipotesi che, anche senza accordo, le tariffe annunciate da Trump il 2 aprile scorso, nel cosiddetto Liberation Day, sarebbero potute entrare in vigore solo dal primo agosto. Come a dire che per le trattative ci potrebbero essere i tempi supplementari. Tanto che a Bruxelles hanno già metabolizzato l’ennesima bordata che Trump farà partire oggi nei confronti di una dozzina di Paesi, annunciando dazi unilaterali che vanno dal 20 al 70%.

La lista è pronta, e per oggi è stata convocata una riunione d’urgenza del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Unione, proprio per valutare la situazione. Bisognerà capire come reagire alla tattica del "bastone e della carota" messa in pratica da Trump. Sul tavolo resta comunque l’ipotesi di dazi al 10%, lo stesso livello messo nero su bianco nell’accordo siglato con la Gran Bretagna. "Non sarebbe insopportabile per la nostra economia" ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che in ogni caso ha confermato la possibilità di "dazi differenziati per settori", un modo per cercare di mettere d’accordo le diverse anime dell’Ue, con Paesi come Francia e Spagna che continuano a insistere sulla strada dell’azzeramento dei dazi. Una strada tutta in salita, anche perché in questo modo Trump uscirebbe dal round negoziale senza portare a casa alcun risultato visibile.

Anche per questo, probabilmente, il presidente americano negli ultimi giorni è tornato ad alzare la voce, ventilando dazi al 17% sull’agroalimentare e sui vini italiani. "Un dazio al 10% rappresenterebbe già una zavorra pesante per le nostre esportazioni, ma un’aliquota al 20% rischia di essere devastante, soprattutto per le piccole e medie imprese della filiera vinicola", spiega Giacomo Ponti, presidente di Federvini. Un appello raccolto da Tajani: "L’Ue ha un unico negoziatore. Evitiamo contromisure sul whisky, lasciamolo perdere e cerchiamo di esportare più vini possibili". Parole sottoscritte dal presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi: "Dobbiamo scongiurare una guerra commerciale che danneggerebbe tutti e continuare a dialogare, perché l’asse euro-atlantico è strategico".

Ma anche la strada verso un’eventuale intesa sul 10% sarebbe in salita, anche perché l’amministrazione Trump chiederebbe di inserire nell’accordo una serie di "clausole" con vantaggi per le imprese americane, sia normativi sia commerciali. E, mentre su questi ultimi la Commissione europea può decidere in autonomia, sui primi dovrà ascoltare il parere di tutti e 27 gli Stati membri. Così, a 48 ore dalla scadenza della tregua, a Bruxelles ci si prepara anche al piano B, quello del mancato accordo, con la lista già pronta degli aumenti dei dazi sulle merci americane per circa 95 miliardi di euro. Un modo per continuare un’eventuale trattativa avendo, fra le mani, una pistola pronta a sparare.