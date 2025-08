L’impatto dei dazi. Auricchio di Federalimentare: “Cibi a rischio imitazione. L’Europa aiuti le aziende”

Roma, 5 luglio 2025 – “Calmiamo gli entusiasmi, “la partita sui dazi è ancora aperta”. Lo chiarisce Gennaro Guglielmo Auricchio, presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare ed export manager dell’omonimo gruppo lattiero-caseario, a chi sperava che con la definizione dei dazi americani al 15% per la Ue e il congelamento dei controdazi verso gli Usa arrivato ieri da Bruxelles lo sfiancante braccio di ferro tra le due sponde dell’oceano fosse finito.

Gennaro Guglielmo Auricchio, presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare

Presidente, cosa manca?

“Finora è stato definito solo un framework generale, quel famoso 15% ‘flat’, ma si stanno ancora negoziando i dettagli per ciascun settore”.

I nostri obiettivi?

“Per un Paese sempre più esportatore come il nostro è necessario prefiggersi di arrivare ad un mercato libero a dazio zero”.

Magari. Pensi che per molti osservatori questo 15% è già una specie di miracolo...

“Eppure se questo dazio flat è migliorativo per alcune categorie merceologiche, risulta del tutto negativo per altre, magari non abituate a nessun tipo di dazio, ad esempio quei prodotti di importanti filiere del nostro Paese che non hanno succedanei in Usa. Perciò auspico che proprio su queste si concentrino i tentativi di esenzione”.

Nell’agroalimentare ad oggi chi soffre di più, e chi invece può dirsi graziato?

“Difficile dirlo, ancora non sono stati definiti i dettagli del settore. Di sicuro tutti i prodotti che avevano dazi inferiori al 15% al momento subiranno un danno. L’entità dipenderà essenzialmente dal consumatore americano. È indubbio che i prodotti che già ora sono presenti sul mercato Usa ma cui si riconosce un minor valore aggiunto e hanno una forte competizione da parte del prodotto domestico, rischiano di più”.

Ma, per intenderci: quanto pesano gli Usa nel nostro export agroalimentare?

“Nel 2024, gli Stati Uniti hanno confermato la loro posizione di secondo mercato mondiale per l’export alimentare industriale, assorbendo un valore di 7,7 miliardi di euro, il 13,6% delle esportazioni globali del settore. Questo livello ha consentito l’anno scorso di raggiungere una crescita di +17,5% sul 2023 che nel primo quadrimestre del 2025 si è ridimensionata su un tendenziale del +8,7%”.

Sono i primi effetti dei dazi?

“I consumatori Usa stanno iniziando a percepire una perdita di potere di acquisto, che come sappiamo bene ha effetti negativi sui consumi”.

Avranno il timore di essere i primi a pagare i rincari. Ma a proposito: sarà così?

“Ogni impresa e settore deciderà, anche d’intesa con i distributori statunitensi, come gestire l’impatto dei dazi, assorbendone in parte l’effetto finale sui consumatori americani, che comunque saranno i primi a pagare i dazi imposti da Trump”.

Calo delle richieste o crescita dell’Italian sounding, ovvero i prodotti Usa che ’imitano’ i nostri: qual è il rischio più concreto a lungo termine?

“Dipende da settore a settore, dalla curva di elasticità della domanda rispetto al prezzo, dalla presenza o meno di alternative: un calo delle vendite è possibile, una crescita di prodotti alternativi locali Italian sounding è molto probabile data anche la forte spinta dell’amministrazione americana al consumare americano. Ma non si può generalizzare”.

In attesa che tutto ciò si definisca, il mercato non si è fermato: l’incertezza quanto pesa?

“L’incertezza è un danno per chi deve gestire il giorno per giorno senza poter pianificare e valutare gli scenari a breve, anche se un vero effetto c’è stato solo nell’ultimo periodo, con le esportazioni verso gli Usa crollate anche per via di un accaparramento nei mesi precedenti”.

La politica di Trump è asimmetrica, con dazi così differenti tra i vari Stati del mondo. Ma è un problema o un vantaggio?

“Le imprese che hanno catene di approvvigionamento internazionali possono aver avuto vantaggi o svantaggi a presincere dal loro Paese di provenienza. Ciò potrà portare a fenomeni speculativi, per chi può permetterselo, e addirittura portare a un’evoluzione dei consumi”.

Alle imprese italiane cosa servirebbe per tenere sull’export?

“Un sostegno urgente e concreto da parte della Ue per rafforzare la competitività e una più forte azione promozionale sul mercato americano”.

Già, ma come?

“Innanzitutto abolendo – a livello europeo e dei singoli Stati – i dazi interni e burocrazia che causano sovraccosti inutili per le imprese, già imposti o in entrata nel futuro prossimo. Inoltre per il paese Italia bisogna al più presto trovare una soluzione per il costo dell’energia”.

Ma in generale, in questo braccio di ferro Ue-Usa, sia sincero, come ce la siamo cavata?

“La Ue ha limitato i danni e ha evitato l’innesco di una guerra commerciale che avrebbe danneggiato molto le due economie. Certo, un’Europa che avesse ragionato come Stato unico, unito e forte, forse avrebbe avuto più peso. Ora è urgente che avvii con decisione un piano di sostegno alla competitività della sua manifattura, obiettivo che è nei piani di questa legislatura, ma che ancora non si è tradotto in azioni concrete”.