Dazi al 10%, la proposta Ue agli Usa: "Ma siamo pronti alle contromisure"

L’attesa è per un possibile, ma non scontato, vertice nella notte canadese di Kananaskis, tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. A loro due innanzitutto (ma non solo) è affidata la traduzione ufficiale di quello che per tutta la giornata di ieri è stato anticipato informalmente come l’accordo o la pre-intesa sui dazi tra Europa e Usa. O, a ben vedere, come l’inizio del percorso che può sbloccare la partita in corso da mesi. Il tycoon è sbarcato in Canada con un’ampia delegazione di governo, compreso il segretario al Tesoro Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer. Alla vigilia di quello che potrebbe essere il summit della pace, però, la presidente della Commissione ha tenuto a far sapere che la Ue ha messo a punto un’offerta, ma non rinuncia a tenere pronto il bazooka in caso di fallimento delle trattative.

Quale sia la proposta di Bruxelles è presto detto. Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, la Ue è pronta ad accettare un dazio fisso del 10% su tutte le esportazioni dell’Unione europea verso gli Stati Uniti nella speranza di evitare tariffe più elevate su automobili, farmaci ed elettronica. Citando alti funzionari dell’Ue, il giornale precisa che l’offerta a Washington sarebbe stata fatta solo a determinate condizioni e non sarebbe permanente. Bruxelles, in cambio, sarebbe pronta a ridurre i dazi sui veicoli prodotti negli Stati Uniti e a modificare eventualmente gli ostacoli tecnici o legali per facilitare la vendita delle auto americane in Europa. L’Ue si è anche offerta di vietare completamente gli acquisti di gas naturale russo, creando potenzialmente una maggiore domanda per i produttori statunitensi di Gnl.

Tra le ipotesi sul tavolo, anche la riduzione di oneri burocratici e regolamentari già prevista, come l’alleggerimento della direttiva sulla due diligence. La posizione di Bruxelles deriva in parte dalla consapevolezza che Trump farà affidamento su nuove entrate tariffarie per finanziare i maxi tagli fiscali previsti dal disegno di legge di spesa all’esame del Congresso. "L’intenzione è costruire un pacchetto completo" per permettere al presidente statunitense di presentarlo come "una vittoria politica significativa", hanno spiegato le stesse fonti Ue al giornale tedesco. Il punto è che tutte queste indiscrezioni vengono ridimensionate da entrambe le sponde dell’Atlantico. I negoziatori statunitensi finora non hanno concordato di limitare i dazi all’importazione sulle auto Ue al 10 per cento. "La presidente Ursula von der Leyen ha parlato con Donald Trump" e "hanno concordato di proseguire i lavori per raggiungere un’intesa sui dazi entro il 9 luglio", si è limitato, a sua volta, a dire un portavoce della Commissione europea.

Nessuna conferma, invece, sulla possibilità che Bruxelles accetti un’intesa con Washington basata su dazi fissi al 10%, né su eventuali nuovi incontri in programma questa settimana tra il commissario Ue per il Commercio, Maroš Šefcovic, e i negoziatori statunitensi. Certo è che l’impegno a trovare una soluzione entro il 9 luglio è stato rilanciato alla vigilia del G7 anche dalla stessa von der Leyen, la quale, però, ha avvisato che, nel caso il risultato non fosse soddisfacente, "saremo in grado di rispondere: tutti i mezzi sono sul tavolo". Un riferimento al bazooka, ossia alle misure di ritorsione che l’Europa è pronta a far scattare fino a 120 miliardi di euro. Dal versante italiano, è toccato a Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, far capire che la possibilità di un’intesa è a portata di mano: "Mi aspetto qualcosa prima del 9 luglio, possibilmente un accordo, perché dopo i dazi dovrebbero scattare, ma anche sotto questo profilo dobbiamo cercare di riannodare i fili della ragione. Perché mentre da una parte è vero che la bilancia commerciale degli Usa è deficitaria rispetto all’Europa, altrettanto vero è però che per quanto riguarda i servizi non è propriamente così".