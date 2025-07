L’Ue pubblica nota sui dazi, diversa da quella Usa. “Accordo giuridicamente non vincolante, sulle tasse digitali decidiamo noi”

Bruxelles, 29 luglio 2025 - L'Unione europea ha pubblicato una nota informativa sul patto sui dazi siglato domenica in Scozia, che prevede l’imposizione di tariffe del 15% su gran parte delle importazioni dall’Europa. Nel testo sono confermati i punti e le percentuali già emersi a Bruxelles nella mattinata. Permangono, invece, differenze rispetto alla scheda informativa diffusa ieri sera dalla Casa Bianca. Tra i punti non concordanti tra i due testi i dazi su chip e farmaci, che secondo l'esecutivo comunitario al momento non sono tassati. Nella nota Ue inoltre non compare alcun impegno di Bruxelles sulla digital tax.

"Non cambiamo le nostre regole e il nostro diritto di regolamentare autonomamente nello spazio digitale. La dichiarazione della Casa Bianca afferma che confermiamo che non adotteremo né manterremo le tariffe di utilizzo della rete e che manterremo zero dazi doganali sulla trasmissione elettronica. E' corretto, ma ciò non interferisce con lo spazio normativo", ha affermato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, interpellato sulla dichiarazione della Casa Bianca secondo cui l'Ue si è impegnata a non introdurre tasse per le Big Tech nel quadro dell'intesa sui dazi.

"L'accordo politico del 27 luglio 2025 non è giuridicamente vincolante – specifica poi la nota della Commissione sull’intesa dei dazi siglata domenica -. Oltre a intraprendere le azioni immediate impegnate, l'Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne, per attuare pienamente l'accordo politico". “L'accordo risponde agli interessi economici fondamentali dell'Ue, ovvero relazioni stabili e prevedibili con gli Usa. Allo stesso tempo, rispetta pienamente la sovranità normativa dell'Ue e protegge i settori sensibili dell'agricoltura europea, come la carne bovina o il pollame", si legge.

Il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, ha anche spiegato che all'inizio dell'incontro a Tunrberry, in Scozia, Donald Trump ha chiesto a Ursula von der Leyen dazi sui prodotti europei del 30%. "Qualche settimana fa parlavamo di un dazio generalizzato del 30% e all'inizio dell'incontro" tra i due presidenti "questa è stata la richiesta della controparte", ha evidenziato. "Ora abbiamo raggiunto un tetto generalizzato del 15%: non è il risultato perfetto per l'Ue, né per gli Stati Uniti, stiamo traendo il meglio da una situazione difficile", ha aggiunto.

"Serve scudo commerciale per l’acciaio”

Un altro nodo riguarda l’acciaio. "Chiediamo alla Commissione di presentare al più presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro la sovraccapacità siderurgica, operativo dal 1 gennaio 2026", sottolineano 11 Paesi membri - tra i quali l'Italia - in un non-paper compilato su iniziativa della Francia. Il nuovo quadro di protezione dell'industria dell'acciaio - si legge nel documento - "dovrebbe mirare a riportare la quota delle importazioni agli stessi livelli del 2012-2013", ossia, per ogni segmento di prodotto: 15% per l'acciaio piatto, 5% per l'acciaio lungo e 15% per l'acciaio inossidabile" rispetto alla domanda in Ue.

La richiesta delle undici capitali fa seguito all'intenzione espressa dalla Commissione europea nel suo piano d'azione per l'acciaio di presentare in autunno uno strumento di salvaguardia per l'industria siderurgica. Per i firmatari il nuovo quadro dovrebbe assumere la forma di un sistema di contingenti tariffari, con volumi flessibili per adattarsi all'evoluzione della domanda europea, con dazi doganali supplementari su tutte le importazioni eccedenti. Sotto la pressione di una "crescente sovraccapacità produttiva" a livello mondiale e dalla "destabilizzazione del sistema commerciale multilaterale" causata dalle recenti misure adottate dagli Stati Uniti, la produzione siderurgica è risultata "storicamente bassa pari a 126 Mt", raggiungendo "un preoccupante tasso di utilizzo della capacità produttiva pari solo al 58%. La situazione non è migliorata nel 2024, con una produzione prevista di 130 Mt", si osserva nel non paper.

Tra le altre cose, i firmatari chiedono che il futuro quadro sia universale, applicabile a tutti i paesi terzi; flessibile, con contingenti variabili a seconda della domanda europea; equo, evitando concentrazioni delle importazioni in pochi paesi; rigoroso, escludendo liberalizzazioni automatiche e meccanismi di riporto. Alla Commissione europea è richiesta inoltre un'analisi d'impatto completa e l'estensione dell'ambito a prodotti oggi oggi esclusi, tra cui: tubi e profili in ghisa, lamiere elettriche a grani orientati, fili trafilati in acciaio inossidabile, barre forgiate e altri semilavorati chiave.

L'Ue si è rassegnata ad accettando un accordo ineguale, molto vantaggioso per gli Usa, che prevede l'imposizione di dazi del 15% su gran parte delle importazioni dall'Europa, senza che l'Unione possa rispondere con la stessa moneta. Ma l'alternativa sarebbe stata peggiore.