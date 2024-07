Nautica italiana, è vero boom: numeri da capogiro

La nautica italiana continua a essere un’eccellenza nel mondo, la prima per quanto riguarda soprattutto la produzione dei superyacht. Più della metà di questi, infatti, arriva da cantieri italiani. Non si tratta di una novità per l’Italia, con gli ultimi dati dello studio The state of the art of the global yachting market, realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, che arrivano solo a conferma di un fenomeno che, da oltre 20 anni, non sembra conoscere crisi.

I numeri della nautica italiana

La produzione nautica italiana interessa diverse tipologie di imbarcazioni, anche se a rendere maggiormente sono i già citati superyacht. La metà di quelli attualmente naviganti nei mari del mondo sono stati prodotti in Italia: più nello specifico delle 1200 barche sopra i 24 metri, ben 600 sono state costruite o sono in portafoglio ordini dei cantieri italiani.

Secondo i dati diffusi da Confindustria Nautica, negli ultimi 20 anni l’industria da diporto ha avuto una crescita pari al 240 per cento nelle esportazioni, ponendo inoltre contare su circa 200mila addetti ai lavori (40mila in più di 5 anni fa). E ancora, dallo studio di Deloitte si apprende che il mercato globale delle nuove costruzioni ha raggiunto, nel 2022, un valore complessivo di 33 miliardi di euro, ovvero un più 11 per cento rispetto solo all’anno precedente. La crescita degli introiti sarebbe attribuibile principalmente all’aumento dei volumi di vendita, così come anche, in parte, a quello dei prezzi.

Interessante è anche capire dove vi sono le maggiori produzioni nautiche nel mondo. Ben il 70 per cento del mercato è dominato dal Nord America e dall’Europa, con l’Italia sugli scudi, anche se diverse sono le caratteristiche dei settori di specializzazione: - nel Vecchio Continente a farla da padroni sono gli entrobordo, 50 per cento circa; - oltre oceano, invece, prevalgono i fuoribordo, il 70 per cento.

A questi dati si aggiungono anche delle importanti novità registrate nel corso del 2022, ovvero che a crescere con ritmo più sostenuto sono stati nuovi ordini del segmento delle imbarcazioni di medie o piccole dimensioni.

Nautica, forza delle esportazioni per l’Italia

Il boom italiano nel settore della nautica si basa, principalmente, sulla forza delle esportazioni. Secondo la Fondazione Edison, partner scientifico di Confindustria Nautica nella ricerca La Nautica in Cifre, infatti, nel corso del 2023 l’Italia ha registrato un massimo storico nell’export di unità da diporto. Con oltre 4 miliardi di introiti, la nautica italiana vende soprattutto all’estero, Stati Uniti principalmente, con un tasso di esportazione totale che è pari al 90 per cento della produzione.

Gli sviluppi futuri della nautica italiana

I dati relativi agli ultimi anni, spingono a credere che la nautica italiana possa continuare, anche nel 2024, nel suo percorso di crescita. Ne è convinto il direttore dell’Ufficio studi di Confindustria Nautica, Stefano Pagani Isnardi, secondo il quale: “Le prospettive dell’industria italiana per l’anno nautico in corso restano positive. E non è poco, considerando i difficili scenari congiunturali esterni, con gli ancora troppo elevati tassi d’interesse, le difficoltà di accesso al credito, le crescenti tensioni geopolitiche e l’attesa per i risultati delle elezioni che stanno portando ai nuovi assetti governativi in Ue e Usa”.