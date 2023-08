Danni atmosferici alla propria abitazione: ecco cosa fare

I fenomeni atmosferici di forte intensità, come grandinate, piogge o trombe d’aria, possono causare notevoli danni alle abitazioni dei cittadini. Basti pensare cosa sta accadendo negli ultimi tempi, soprattutto a seguito del cambiamento climatico che sta investendo l’Italia e non solo. I dati, in questo senso, sono molto chiari: secondo il Bilancio 2022 dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, in Italia nel 2022 gli eventi meteo-idrogeologici sono aumentati del 55% rispetto al 2021, con le stime e gli eventi degli ultimi mesi che lasciano presagire che, anche nel 2023, si potranno verificare diversi fenomeni di questo tipo.

L’assicurazione casa per gli eventi atmosferici

I motivi sopra indicati fanno si che, sempre più spesso, si faccia ricorso all’assicurazione casa per gli eventi atmosferici, ovvero una polizza assicurativa che protegge e risarcisce i proprietari degli immobili per i rischi ed i danni causati dai fenomeni atmosferici di forte intensità. Per comprendere l’utilità della polizza contro gli eventi atmosferici è necessario partire dalle conseguenze che un fenomeno atmosferico avverso può provocare: si pensi, ad esempio, ai vetri delle finestre che si infrangono a seguito di un forte temporale, all’allagamento delle abitazioni dopo un violento nubifragio, allo sradicamento degli alberi del proprio giardino o alla perdita di tegole dal tetto a causa del forte vento. Avere una polizza contro questo tipo di fenomeni, dunque, permette di poter contare su maggiori sicurezze al loro verificarsi, oltre che su una copertura economica per la ricostruzione o la riparazione dei danni. Viene da sé che l'assicurazione casa per gli eventi atmosferici sia fortemente consigliata per tutti i cittadini che risiedono in zone del Paese contraddistinte da un livello di rischio potenzialmente più elevato.

Come funziona la polizza assicurativa eventi atmosferici

Per tutelare la propria casa, e di conseguenza anche il proprio patrimonio, contro gli eventi atmosferici avversi, esistono ormai numerose polizze assicurative, ciascuna contraddistinta da caratteristiche specifiche. Ogni contraente, dunque, potrà effettuare una scelta in base alle proprie esigenze specifiche. L’aspetto più importante da considerare in questo tipo di analisi è sicuramente il premio assicurativo previsto: la maggiorazione di quest’ultimo dipende dal valore dell’immobile, dalle sue dimensioni, dal luogo di residenza nonché dall’inserimento, dalla limitazione o dall’esclusione di alcune garanzie. Occorre pertanto sempre fare attenzione ai massimali e alla franchigia prevista dall’assicurazione. Entrando più nel particolare, la franchigia è la parte di rimborso o di valore minimo, diverso per ogni voce contrattuale, che rimane a carica del soggetto assicurato; al contrario, i massimali sono i valori, appunto, massimi rimborsabili dalla compagnia assicurativa.

Quando si vuole ottenere un rimborso dall’assicurazione è necessario contattare il servizio clienti della compagnia con cui è stato stipulato il contratto ed indicare i dati anagrafici, gli estremi della polizza e la propria posizione geografica. Il fine in questo caso è molto chiaro, cioè comprendere direttamente dalla compagnia assicurativa qual è la documentazione che dovrà essere presentata per ottenere il risarcimento del danno subito. I moduli richiesti possono essere, ad esempio, la denuncia fatta alla protezione civile o ad altre forze dell’ordine, la perizia rilasciata da un tecnico dell’assicurazione e la copia dell’accertamento della responsabilità. E ancora, quando si stipula la polizza assicurativa sulla casa contro eventi atmosferici è molto importante leggere attentamente il contratto, in quanto spesso accade che alcuni elementi o pertinenze della casa vengano esclusi dalla copertura assicurativa. Si fa riferimento, in particolare, ai balconi, alle antenne satellitari, ai tetti e alle canne fumarie. Altri contratti, invece, non considerano alcuni eventi atmosferici, ma solo quelli di altra natura, come ad esempio gli eventi catastrofali (in tali casi sono esclusi eventi quali i terremoti, le eruzioni vulcaniche, i maremoti, le inondazioni, l'alta marea, le alluvioni e le valanghe), oppure risarciscono solo se i danni sono stati causati anche alle strutture abitative vicine a quella assicurata.

Quali rischi copre l’assicurazione casa eventi atmosferici e i costi

Il contratto di assicurazione casa per eventi atmosferici può essere di durata annuale o pluriennale. Al momento della stipula si può decidere di provvedere al pagamento con cadenza mensile, semestrale o annuale, anticipato o posticipato. Il costo della polizza varia, ovviamente, al variare delle condizioni contrattuali e delle garanzie che si scelgono di inserire all’interno del contratto. È tuttavia possibile stilare un prezzo medio nazionale, con il costo che si aggira intorno ai 100 euro all’anno. La stipula della polizza assicurativa è conveniente se si pensa ai costi dei danni ambientali e delle conseguenti riparazioni. Questo anche perché l’assicurazione casa eventi atmosferici non copre solo i rischi e i gravi danni ambientali, ma anche le perdite e le spese derivanti dall’azione dannosa dei fenomeni atmosferici. Entrando più nello specifico, la polizza assicurativa casa fenomeni atmosferici copre le conseguenze causate: - dalle trombe d’aria, dai cicloni, dai tifoni, dagli uragani, dal vento molto forte in generale e dalle cose dallo stesso trasportate; - dalle precipitazioni più intense, dalle grandinate, dalle violente tempeste di pioggia e dalle tormente di neve che causano danni alla casa; - dai fulmini; - dalla caduta di sassi e frane di rocce; - dai carichi eccessivi di neve con conseguenti crolli o rotture dei tetti.

L’assicurazione casa eventi atmosferici copre anche: - le perdite relative ai canoni d’affitto che non vengono pagati dagli inquilini danneggiati; - le spese per le perizie; - le spese per diminuire i danni ambientali.

Si sottolinea ancora che anche le spese per gli smaltimenti, le demolizioni, gli sgomberi, le metodologie di protezione, i beni di terzi distrutti o danneggiati vengono coperte dalla polizza assicurativa in esame. È inoltre importante precisare che tale assicurazione non copre i danni causati a mobili ed elettrodomestici presenti in casa o posizionati in balcone, anche in via temporanea.

Assicurazione casa danni atmosferici: le garanzie facoltative

All’interno del contratto di assicurazione casa eventi atmosferici possono essere inserite anche delle garanzie facoltative, quali quelle per i danni derivanti dall’acqua piovana o da disgelo proveniente dalle grondaie occluse, le perdite in denaro o in beni per le attività di tipo professionale, le spese derivanti dagli obblighi vigenti imposti dalla legge, i danni ai tendaggi da sole, alle vetrate e agli impianti esterni ai pannelli solari e fotovoltaici o gli allagamenti ai danni per il gelo.