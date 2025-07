Daniela Fumarola rieletta segretaria generale della Cisl

Roma, 19 luglio 2025 – Daniela Fumarola è stata rieletta segretaria generale della Cisl. Al termine del XX congresso nazionale, il Consiglio generale l'ha confermata alla guida del sindacato di via Po, per quattro anni, all'unanimità. L'elezione è stata accolta da un lungo applauso della platea, subito seguito dal ringraziamento di Fumarola.

"Questa fiducia rappresenta un mandato che mi impegno a onorare con tutta me stessa. Un vincolo che vivo come una responsabilità verso ciascuna e ciascuno di voi", ha detto Fumarola, visibilmente emozionata, parlando alla platea. E poi una dedica ricordando la strage di via D'Amelio. "Ricordare oggi Borsellino, la sua scorta e tutte le vite spezzate dalla violenza mafiosa non è un atto formale: significa ribadire chi siamo. Da che parte stiamo. Dedico questo momento a loro. A ogni servitore dello Stato. Ad ogni sindacalista, giornalista, studioso, imprenditore. Ad ogni persona caduta per mano criminale. Ad ogni persona che ha pagato con la vita il suo amore per la comunità nazionale e per la legalità. La loro memoria è un faro che ci guida nel nostro impegno quotidiano".

Fumarola rimarca quindi "la scelta strategica" della Cisl: "Esserci, sempre, come protagonisti attivi del cambiamento e non come spettatori. Ora si apre un nuovo cammino. Da domani torneremo nei luoghi di lavoro e nei territori, in mezzo alle persone, con ancora più entusiasmo e determinazione. Ci aspettano un lavoro intenso e grandi responsabilità". Al suo fianco, la leader della Cisl propone la conferma della segreteria confederale composta da Andrea Cuccello, Ignazio Ganga, Giorgio Graziani, Mattia Pirulli e Sauro Rossi. "La presenza di questi colleghi al mio fianco garantisce quella continuità e insieme quello slancio innovativo di cui abbiamo bisogno. Sono dirigenti di grande competenza e dedizione, che conoscono profondamente la nostra organizzazione e ne incarnano i valori. Con loro e con il sostegno di tutti voi, sono certa che potremo affrontare con successo ogni sfida", afferma.