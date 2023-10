Dall’economia industriale al digitale: "Dobbiamo abituarci alla volatilità"

"Solo gli ottimisti cambiano il mondo". Questo il messaggio che Alec Ross, già consigliere del dipartimento di Stato per l’Innovazione con Hillary Clinton e consigliere per la politica tecnologica nella campagna presidenziale di Barack Obama, vuole dare ai giovani. Sarà una delle voci autorevoli presenti all’evento Luce! L’esperto americano di innovazione e tecnologia oggi vive tra gli Stati Uniti e l’Italia e insegna alla Business School dell’Università di Bologna. "Quello che stiamo vivendo – dice Ross – è un momento di transizione violento molto forte".

Professore, in cosa consiste oggi il suo lavoro?

"Ho quella che noi americani chiamiamo una vita lavorativa ‘a portafoglio’. Insegno a Bologna alla Business School. Ma faccio anche altre cose. Scrivo libri. Sono un venture capitalist e membro del consiglio di amministrazione di varie imprese e poi sono coinvolto in un gruppo eterogeneo di iniziative per portare avanti priorità che vanno dalle questioni su scala globale al quartiere. Il luogo in cui mi trovo nel mondo riflette questo portafoglio, che è 50% Usa, 40% Italia e 10% in giro per il resto del mondo".

Siamo in un momento complicato della storia e dell’economia. Teme che possa esserci una crisi come quella degli anni Venti del Novecento?

"Il titolo del mio ultimo libro è ‘I Furiosi Anni Venti. La Guerra fra stati, aziende e persone per un nuovo contratto sociale’ (Feltrinelli), perché penso che siamo in un decennio di transizione violenta. Stiamo migrando da un’economia industriale a un’economia digitale e stiamo passando da un sistema geopolitico post guerra fredda a un nuovo sistema geopolitico".

Questo cosa significa?

"Non credo che si debba usare la parola crisi, perché crisi è forse la parola più abusata della lingua italiana. Piuttosto, penso che dobbiamo abituarci a un mondo in cui la volatilità sia la norma. La scelta se affogare nella volatilità o cavalcare le onde della volatilità spetta a ciascuno".

Le guerre, quella Russo-Ucraina, ora il conflitto in Israele, hanno reso il mondo più instabile. Serve la pace?

"In teoria la pace è sempre meglio, ma non dimentichiamoci perché c’è la guerra e non la pace: nel caso di Russia e Ucraina la colpa è al 100 per cento, non al 99 per cento, della Russia e di Vladimir Putin. Nel caso di Israele è a causa dei terroristi di Hamas. Quindi, anche se è bello pregare per la pace, non facciamo finta che le guerre possano o debbano essere fermate da qualcosa di diverso dal fermare Vladimir Putin e dal fermare Hamas".

Cosa ha significato per lei lavorare con Barack Obama e con Hillary Clinton?

"Entrambi mi hanno dato lezioni su serietà, preparazione e dignità. Sono saliti al potere non per fortuna, ma grazie al duro lavoro. Una volta arrivati al potere, non hanno abusato di tale potere né hanno fatto nulla per mantenerlo, hanno cercato di esercitare il loro potere per quello che pensavano fosse il migliore interesse dei loro cittadini. Questa dignità del servizio pubblico è qualcosa da cui penso che tutti possiamo imparare".

Che consiglio darebbe oggi a un giovane?

"Quello di non temere il fallimento. È meglio osare gesta possenti, vincere gloriosi trionfi anche se intervallati dai fallimenti, piuttosto che unirsi ai poveri di spirito che non amano molto né soffrono molto perché vivono in un crepuscolo grigio che non conosce vittorie né sconfitte".

Su cosa verterà il suo intervento nell’evento Luce!?

"Solo gli ottimisti cambiano il mondo. I pessimisti piangono nel loro caffè e si lamentano di un mondo immaginato, inventato e diretto dagli ottimisti. Ai giovani dico: be the change you want in the world. Ovvero siate il cambiamento che vorreste nel mondo".