Dalle unità di superficie al dominio subacqueo

Frutto di competenze chiave nella digitalizzazione e nell’elettronica per la Difesa e di investimenti continui in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, le tecnologie di Leonardo nei sistemi di comando e controllo troveranno applicazione anche nei sottomarini di prossima generazione.

In particolare – a partire dai successi conseguiti nel campo navale di superficie – con 70 sistemi di gestione integrati su unità navali in tutto il mondo, l’azienda sta sviluppando, in sinergia con la Marina Militare, l’Athena MK2/U, il Combat Management System (CMS) con funzionalità underwater per gli U212 NFS (Near Future Submarine), i nuovi sottomarini della Forza Armata.

L’Athena MK2/U è un sistema caratterizzato da elevata modularità e flessibilità e da una serie di capacità condivise con il sistema sviluppato per le unità di superficie. Per rispondere alle peculiarità dell’ambiente subacqueo, il CMS Athena MK2/U include particolari capacità orientate a perfezionare la raccolta delle informazioni e la loro visualizzazione da parte degli operatori, quali la Target Motion Analysis (ovvero quella utile a determinare la posizione degli oggetti in movimento) e il Video Processing (ovvero quello che serve per fornire uno scenario migliorato, a partire dalle immagini raccolte dai periscopi), che fanno un ampio uso di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale e su tecniche di realtà aumentata, sviluppati da Leonardo grazie alle capacità di innovazione e alle risorse tecnologiche e ingegneristiche a disposizione dell’azienda.

