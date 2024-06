"Dalla parte dei cittadini, così li informiamo"

Domenico Dichiarante, head of operational marketing e residential marketing Open Fiber, quali sono le finalità dell’Open Fiber Tour?

"Lo abbiamo ideato per stare vicini ai cittadini dei Comuni raggiunti dalla rete in fibra ottica che abbiamo realizzato e gestiamo in concessione a seguito della vittoria dei bandi Infratel. Ecco, noi abbiamo portato la rete e ora la mettiamo a disposizione degli operatori, che la commercializzeranno. Ma ci siamo resi anche conto che specie nei piccoli Comuni c’è la necessità di informare la popolazione: la rete c’è, è già disponibile e si può attivare".

Da qui l’idea del camper.

"Esatto, il cittadino può andare, informarsi e se interessato, può anche sottoscrivere subito un abbonamento con l’operatore commerciale".

Come avete organizzato l’iniziativa?

"Abbiamo bandito una sorta di gara, cercando operatori commerciali interessati ai diversi lotti (o tappe) nei quali è suddiviso il tour. Ogni operatore ha indicato il numero di contratti di abbonamento che conta di sottoscrivere nel periodo dato e i lotti sono stati aggiudicati agli operatori che ne hanno indicati di più, ovvero quelli che hanno scommesso di più sull’iniziativa. Noi mettiamo a disposizione un camper brandizzato, l’operatore addetti della sua forza vendita, che saranno presenti nei giorni in cui il camper sosterà nei Comuni e spiegheranno i benefici della banda ultra larga ai cittadini. L’idea di fondo è: informiamo i cittadini e permettiamo di sottoscrivere l’abbonamento con l’operatore partner".

Perché le Marche?

"Perché qui siamo vicini alla completa realizzazione del piano e c’è la massima disponibilità degli enti locali, Regione e Comuni, a supportare questo tipo di progetto".

Per quanto resta il camper?

"Il camper resta in ogni Comune cinque giorni, in luoghi centrali, piazze o dove c’è passaggio. I cittadini troveranno addetti di Open Fiber e addetti retail dell’operatore commerciale".

C’è anche una promozione?

"Esatto, un voucher da 100 euro erogato da Open Fiber per il cliente che attiverà la fibra ottica con qualsiasi operatore. Per averlo basterà registrarsi su un sito dedicato inserendo il numero di serie della borchia ottica. Si tratta di buoni carburante e di buoni acquisto per negozi di elettronica".