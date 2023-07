Da Cdp un miliardo per finanziare le Pmi

Favorire l’accesso al credito delle imprese di minori dimensioni per aiutarle nella realizzazione dei loro progetti, sostenendone la crescita e la competitività. Questi gli obiettivi del finanziamento da un miliardo di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha concesso a Intesa Sanpaolo e nell’ambito della più ampia collaborazione fra le due istituzioni, volta a promuovere iniziative congiunte per le aziende italiane. Le risorse saranno integralmente impiegate da Intesa per erogare nuovi finanziamenti fino a 25 milioni, di durata fino a 18 anni, a Pmi e Mid-Cap italiane, con la volontà di sostenerle in una fase di mercato in evoluzione. Le risorse saranno dedicate a investimenti da realizzare sul territorio nazionale, a spese per immobilizzazioni e a esigenze di capitale circolante.