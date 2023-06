Cybersecurity, un mercato da 2,5 miliardi

Spingere sulla cybersecurity made in Italy. È la sfida lanciata da Tim durante l’evento che a Roma ha premiato i vincitori della Cybersecurity Challenge, un’occasione per fare il punto della situazione con i manager dedicati del gruppo, Elio Schiavo ed Eugenio Santagata, e con Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Secondo le stime presentate dal Centro Studi Tim nel paper ‘Cybersecurity Made in Italy’, nel 2025 il mercato italiano dovrebbe raggiungere un valore attorno ai 2,5 miliardi di euro, con una crescita media annua del 11%-12%. Ma c’è grande ritardo sul fronte delle competenze: il 60% delle imprese con oltre 10 addetti ricorre interamente a personale esterno, percentuale che sale al 70% per le aziende sotto i 50 addetti. Le Pmi devono affidarsi integralmente ai propri fornitori, senza capacità di apprezzare eo valutare le soluzioni proposte. I fornitori di soluzioni Ict, da parte loro, non sono specializzati nella sicurezza informatica e tipicamente si avvalgono di soluzioni ‘chiavi in mano’ di grandi player internazionali di cybersecurity oppure acquisiscono piccole realtà.

Emerge che il mercato italiano della cybersecurity è particolarmente frammentato e si compone di oltre 3000 fornitori di piccole dimensioni - un numero che è quadruplicato negli ultimi cinque anni – di cui la metà concentrati in Lazio, Campania e Lombardia: si tratta di fornitori nati per offrire risposte mirate a specifiche criticità, mentre le Pmi italiane avrebbero bisogno di un fornitore di cybersecurity in grado di svolgere anche il ruolo di consulente.

Alle tre aziende premiate – Ermes, Pikered e Sensorworks - verrà offerta una partnership tecnologica e commerciale con Tim Enterprise e Telsy, con la possibilità di crescere ulteriormente.

