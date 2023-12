Cyber-rischi e Pmi, serve una svolta

Villois

Mai come ora le aziende devono correre per stare al tempo con i tempi. Il rischio d’impresa è stato sempre nelle mani dell’imprenditore, adesso deve spostarsi a nuove funzioni e figure indispensabili per gestirlo e ottenerne risultati eccellenti. È diventato sempre più evidente che le aziende devono essere in grado di pianificare problemi inaspettati tra cui protezione insufficiente dei dipendenti, carenze e imprevedibilità finanziarie, intromissioni nelle reti: tutti fattori che hanno evidenziato la necessità di essere agili, flessibili e basati sui dati.

Ad esempio, la sicurezza ha sempre destato preoccupazione, ma ha acquisito maggiore urgenza con lo smartworking. Il cambio improvviso ha di fatto sconvolto molte aziende, che hanno annaspato nel tentativo di adattare i loro protocolli per far fronte alla gestione delle posizioni fuori dalle sedi, affrontando al contempo la privacy dei dati, la conservazione del denaro e la compliance legale.

Solo chi applica moderni sistemi di gestione del rischio, che includono audit automatizzati e il monitoraggio della sicurezza, può continuare a eseguire tali attività da remoto, anche attraverso i confini internazionali. Ciò consente di operare senza problemi anche nel caso (come nella fase acuta del Covid) vi siano restrizioni che impediscono il lavoro in presenza.

La cyber security è ormai diventata componente primaria e per essere funzionale deve disporre di figure professionali altamente specializzate. Ma oggi solo le grandi imprese in Italia le hanno inserite nei ruoli apicali. Nella governance delle imprese famigliari, che sono la totalità delle medie e piccole aziende, se ne trovano raramente: intanto gli attacchi hacker e i rischi aumentano.