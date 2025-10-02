Cucinelli conferma i target. Ricavi +10% anche nel 2026

Brunello Cucinelli ribatte alle accuse di Morpheus Reserch ribadendo di "rispettare le regole" sulle sanzioni alla Russia e di avere "un magazzino giusto ed equilibrato", i cui valori si mantengono in linea con quelli storici della maison. Soprattutto rassicura gli investitori con ricavi trimestrali ancora a doppia cifra: 335,5 milioni di euro (12% a cambi correnti e +12,4 a cambi costanti) nel terzo trimestre, per effetto dei quali i nove mesi si chiudono con un fatturato di 1,02 miliardi (+10,8% a cambi correnti e +11,3% a cambi costanti).

Risultati che, assieme "all’ottima partenza" delle vendite della collezione autunno-inverno, consentono di confermare l’obiettivo di una crescita "intorno al 10%" sia per l’anno in corso che per il 2026. Cucinelli non se la prende per l’attacco di Morpheus, che prima di accusare la maison di violare le sanzioni alla Russia e di svendere capi per far fronte a un magazzino inflazionato, ha assunto una posizione ribassista sul titolo. "Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito ’attività di short selling’ nei riguardi della nostra casa di moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo" ma "quanto è avvenuto fa parte dell’essere quotati in borsa e delle sue regole", spiega lo stilista.

Cucinelli non teme ripercussioni per l’immagine del gruppo, per la quale "non siamo onestamente preoccupati", ricorda di la "quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento" e sottolinea come l’azienda "lavora normalmente" e terrà domani "un’assemblea generale" con dipendenti e collaboratori. Per ora nessuna causa al fondo di investigazioni finanziarie: "in questo momento – ha detto il ceo, Luca Lisandroni – stiamo riguardando i controlli interni, alla conclusione di questa fase valuteremo come procedere nei confronti di Morpehus".

Alberto Levi