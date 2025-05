Cucchiani presidente di Open Fiber. Cdp Venture Capital, Levi nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato alcune designazioni nelle società partecipate: Enrico Tommaso Cucchiani (nella foto a sinistra) quale nuovo presidente di Open Fiber, in sostituzione di Paolo Ciocca che ha assunto l’incarico di presidente di Italgas, e di Emanuele Levi (nella foto a destra) quale nuovo amministratore delegato di Cdp Venture Capital, in sostituzione di Agostino Scornajenchi, che ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Snam. Il consiglio di amministrazione di Cdp "esprime a Paolo Ciocca e Agostino Scornajenchi i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e per l’impegno profuso durante l’incarico".

Intanto Open Fiber ha esaminato gli aspetti tecnici delle variabili legate al trasferimento a Fibercop dei lotti per realizzare le connessioni in fibra ottica. La scadenza del prossimo 30 giugno resta tuttavia troppo vicina secondo Open Fiber sebbene la società confermi la disponibilità a studiare un piano con scadenze in tempi stretti ma realistici. il Governo vorrebbe invece accelerare perché nel mirino ha il rispetto degli obiettivi del Pnrr, ovvero aver realizzato il 70% del Piano Italia a 1 Giga entro il 30 giugno. Il confronto prosegue e unna nuova riunione sarà convocata in tempi stretti, prima della fine della settimana.

Red. Eco.