Cryptogirl e Bitget: un corso gratuito sul Web3

Bitget, società Web3 e tra i principali exchange di criptovalute al mondo, ha il piacere di lanciare il corso online "Esplorando il Web3: tecnologia rivoluzionaria e carriere del futuro” in collaborazione con Cryptogirl, la prima community italiana di donne nel mondo del Web3.

Il programma, parte dell'iniziativa Blockchain4Her di Bitget, mira a fornire le basi della tecnologia blockchain e delle sue applicazioni, con una sessione dedicata alle opportunità di lavoro nel settore.

Il corso, aperto a tutti previa registrazione, si terrà su Zoom in tre sessioni distinte, ciascuna della durata di 90 minuti, alle ore 18 dei giorni 28, 29 e 30 aprile 2025.

Le sessioni tratteranno i seguenti temi:

• 'Introduzione alla blockchain: panoramica dei concetti essenziali' (28 aprile)

• 'Applicazioni della blockchain: casi d'uso e valore della blockchain oggi' (29 aprile)

• 'Lavorare nel Web3: competenze e opportunità di impiego nel settore' (30 aprile).

Ogni sessione includerà una parte teorica, applicazioni pratiche e una sessione di domande e risposte con i relatori, per approfondire gli argomenti trattati.

I partecipanti avranno accesso gratuito alle nozioni fondamentali del Web3, potranno espandere la propria rete di contatti con esperti del settore, e riceveranno un certificato digitale firmato dalla CEO di Bitget, Gracy Chen. Inoltre, Bitget offre opportunità di stage e di collaborazione come Bitget Builder, mentre Cryptogirl mette a disposizione servizi di consulenza professionale per chi completa il corso con successo.

“Vediamo ogni giorno come il Web3 e la tecnologia blockchain stanno ridisegnando il nostro modo di lavorare, creando un mondo di opportunità nuove da sfruttare. Purtroppo, molte donne ancora non osano lanciarsi, per mancanza di conoscenze concrete o per paura di sbagliare in questo nuovo settore. Questo progetto è nato proprio per questo: per offrire un primo supporto alle donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore.” dichiara Maria Paolicelli, Co-fondatrice di Cryptogirl.

“Con questo corso vogliamo dare alle donne non solo competenze tecniche, ma anche fiducia nelle proprie capacità e nella possibilità di costruire un percorso professionale nel Web3” aggiunge Giorgia Campus, Co-fondatrice di CryptoGirl.

Cryptogirl è un progetto che si concentra sulla promozione dell'empowerment femminile nel settore della blockchain e delle criptovalute. Offre supporto alle donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore, con supporto individuale alla carriera, corsi di formazione e eventi di networking.

“In Bitget, crediamo fermamente che l'educazione e l'inclusività siano i pilastri fondamentali per costruire un ecosistema Web3 solido e prospero. Questa collaborazione mira a creare un settore in cui le donne siano protagoniste attive e influenti. Vogliamo abbattere le barriere, fornire gli strumenti necessari e ispirare la prossima generazione di leader femminili nel mondo della blockchain.” dichiara Gracy Chen, CEO di Bitget. “Il nostro impegno va oltre le parole: attraverso iniziative come Blockchain4Her, stiamo investendo nel futuro, creando opportunità e dando voce a talenti straordinari.”

Questo corso si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Blockchain4Her (B4H), lanciata da Bitget oltre un anno fa con un fondo di 10 milioni di dollari. Negli ultimi dodici mesi, B4H ha compiuto progressi significativi, coinvolgendo oltre 1000 donne a livello globale e distribuendo 50.000 dollari per sostenere progetti promettenti guidati da donne. Attraverso questa iniziativa, Bitget si impegna a costruire un ecosistema Web3 più equo e diversificato, in cui le donne abbiano un ruolo più centrale e influente nel settore blockchain.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 27 aprile, per informazioni e registrazioni, clicca qui.