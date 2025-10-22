Perché il tonfo dell’oro non deve preoccupare

Roma, 22 ottobre 2025 – Situazione geopolitica meno tesa e l’oro (ma soprattutto i Bitcoin) ne approfitta per un rimbalzo dopo il tonfo, ma da livelli record, dei giorni scorsi. Il prezzo del metallo giallo, infatti, è sostanzialmente stabile oggi dopo il crollo registrato ieri: passava di mano, intorno alle 14,30, vicino ai 4.050 dollari l’oncia.

Si tratta di un andamento moderato, ma significativo, dopo la brusca correzione che ha visto le quotazioni scendere dal picco di 4.398 dollari toccato la scorsa settimana. E, nonostante la volatilità di breve periodo, gli esperti sottolineano come il livello dei 4.000 dollari l’oncia rappresenti un segnale tecnico fortemente rialzista. “Finché il metallo resterà sopra questa soglia, il trend di fondo rimane positivo,” commentano gli analisti. Del resto, con la prospettiva di tassi più bassi, un dollaro in possibile indebolimento e un contesto geopolitico ancora incerto, l’oro si conferma il bene rifugio per eccellenza.

Quotazione oro in calo

Un crollo “tecnico”

Gli analisti, commentando i ribassi dei giorni scorsi, parlano di un “movimento tecnico”, dovuto a rapide prese di beneficio dopo il rally che ha caratterizzato le ultime settimane. Del resto, solo nell’ultimo mese il metallo giallo ha guadagnato circa il 10%, mentre da inizio anno l’apprezzamento supera il 57%, trainato da una combinazione di fattori macroeconomici, geopolitici e monetari.

Il contesto

A favorire la stabilità intorno ai 4mila dollari l’oncia ha contribuito anche un clima più disteso sul fronte geopolitico e commerciale. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso nella possibilità di raggiungere un nuovo accordo commerciale con il presidente cinese Xi Jinping, in vista del vertice della prossima settimana in Corea del Sud. Parallelamente, Washington sta lavorando anche a un intesa con l’India, volta a chiudere una lunga fase di stallo e a ridurre i dazi sulle importazioni dal 50% al 15%, una mossa che potrebbe contribuire a rasserenare ulteriormente lo scenario internazionale.

Inoltre, a tenere alta l’attenzione verso il metallo prezioso resta comunque la prospettiva di una nuova riduzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Gli operatori scommettono su un taglio di 25 punti base nella prossima riunione di politica monetaria, anche se alcuni membri del Board non escludono un intervento più deciso, da 50 punti base, per contrastare le difficoltà del mercato del lavoro americano.

Facendo un passo indietro, dopo aver toccato un nuovo prezzo record di 4.381 dollari l’oncia il 20 ottobre, l’oro ha registrato il più forte calo giornaliero degli ultimi 12 anni. Il 21 ottobre il prezzo del metallo prezioso è crollato del 7%, scendendo da 4.381 a 4.075 dollari l’oncia e bruciando circa 2.200 miliardi di dollari di capitalizzazione in sole 24 ore.

Il movimento è arrivato dopo settimane di forte domanda per l’oro fisico, con lunghe code presso i rivenditori e un crescente flusso di capitali verso asset rifugio. Tuttavia, diversi analisti avevano avvertito che i prezzi si stavano avvicinando a un potenziale top di mercato con l’indicatore RSI (Indice di Forza Relativa) in zona “ipercomprato” e la successiva correzione ha confermato queste previsioni.

Il rialzo dei Bitcoin

E, mentre l’oro crollava, Bitcoin ha registrato un rialzo del 6% passando da 107.540 dollari ad un picco di 114.040 dollari, alimentando l’ipotesi di una rotazione dei capitali dal metallo prezioso alla principale criptovaluta. Secondo alcuni analisti questo movimento potrebbe rappresentare il primo segnale di una fase rialzista di fine anno.

La società di analisi Swissblock ha ricordato che ad aprile, poco prima dell’ultimo breakout di Bitcoin, l’oro aveva perso il 5% in tre giorni mentre BTC iniziava una rapida espansione. La divergenza attuale, secondo diversi osservatori, potrebbe creare una finestra favorevole per un nuovo impulso rialzista.

Il ritorno dei flussi positivi indica un rinnovato interesse da parte degli investitori istituzionali, che vedono Bitcoin come diversificatore di portafoglio in un contesto macroeconomico incerto. Negli ultimi giorni, i volumi di scambio degli ETF su BTC si sono mantenuti elevati, tra i 5 e i 10 miliardi di dollari giornalieri, segno di una liquidità crescente e di una partecipazione ampia. In questo contesto, JPMorgan ha rivisto al rialzo il proprio target per Bitcoin, stimando un possibile prezzo di 165.000 dollari entro la fine del 2025.