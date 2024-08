Crisi per il mercato hi tech, ma le Olimpiadi salvano i consumi

Roma, 10 agosto 2024 – E' un mercato in discesa, che affronta una profonda crisi, quello dell'hi tech. Secondo i dati del GfK Market Intelligence, la domanda di beni tecnologici in Italia nel primo semestre 2024 ha registrato un calo importante, chiudendo con un calo del 4.7% del fatturato rispetto all'anno precedente. Il dato complessivo parla di un volume d'affari di 7 miliardi, in cui il solo comparto dei piccoli elettrodomestici ha registrato un incoraggiante +5.8%. Tale crisi riguarda sia le vendite tradizionali che quelle dai canali on-line, dove però è più limitata (5.3% contro 2.9%). A sorpresa perde terreno anche uno dei settori d'oro, quello della telefonia, che pur registrando il più importante giro d'affari, deve comunque segnare una battuta d'arresto (-4.5%). Fra i settori peggiori, la fotografia, (-12.4%), e l'elettronica di consumo (-10.2%).

Europei e Olimpiadi avviano un rimbalzo

Incoraggiante però il mese di giugno, che ha mostrato un rimbalzo del +6,3% a valore per l’elettronica di consumo, grazie agli Europei e alle Olimpiadi che hanno spinto le vendite dei televisori. Infine, i settori dell'Information Technology/Office e del Grande Elettrodomestico hanno chiuso il semestre in negativo, con cali rispettivamente dell'8,7% e del 4,6% a valore, senza mostrare segni di ripresa nemmeno a giugno. Nemmeno l'ultimo Black Friday ha risollevato la situazione, con un calo dell'11% delle principali categorie merceologiche, generando un controvalore di “soli” 438 milioni di euro. Anche le settimane precedenti al Black Friday 2023 sono state negative e il mese di novembre, solitamente molto importante per l'intero settore, ha deluso. Il trend negativo ha riguardato sia i punti vendita tradizionali (-12%) che il canale online (-10%). Tutti i comparti hanno sottoperformato rispetto all'anno precedente. La decrescita maggiore è stata quella dell’IT&Office (-21%) e dell’Elettronica di Consumo (-25%). In particolar modo, crisi profonda per i pc portatili (-24%) e le tv (-26%). E' comunque questo l'appuntamento che potrebbe risollevare i dati del 2024, e nei tre mesi che ci separano dal prossimo Black Friday, le promozioni e i nuovi trend di mercato saranno fondamentali per salvare migliaia di posti di lavoro e dare un impulso a un settore così sofferente.

Trovaprezzi.it segnala un cambio di trend e abitudini

Eppure, secondo uno studio di Trovaprezzi.it, vi è stato un notevole calo dei prezzi medi dei prodotto tecnologici, e un aumento, a maggio, del 35% delle ricerche su Internet di prodotti. Tutto ciò però non si è tramutato in un aumento delle vendite, anche perché l'età media di chi effettua le ricerche è di 25 anni, e ad un'età più bassa spesso corrisponde una minore disponibilità economica. Sono aumentati anche gli alert, gli avvisi automatici che si impostano al calare dei prezzi dei propri prodotti preferiti, il che dimostra una maggiore attenzione dei consumatori, sempre più preparati e pronti a cogliere al volo offerte e promozioni.