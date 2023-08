Crisi, Pechino taglia ancora i tassi Ma le Borse asiatiche affondano

di Elena Comelli

Tassi d’interesse più bassi, nel tentativo di stimolare la crescita e i consumi. È questa la ricetta che le autorità cinesi stanno propinando all’economia nel disperato tentativo di farla uscire dalla deflazione in cui è piombata, ma il mercato non applaude. Ieri la Banca centrale cinese ha tagliato di 10 punti base, al 3,45%, il Loan prime rate a un anno, il tasso offerto dalle banche commerciali alla clientela migliore e riferimento per quelli applicati agli altri prestiti. A sorpresa, però, ha lasciato invariato al 4,2% il tasso a 5 anni, il benchmark per i mutui immobiliari, malgrado la crisi immobiliare in corso. La Borsa di Hong Kong non ha apprezzato tutta questa prudenza e ieri è caduta ancora: l’indice Hang Seng ha ceduto un altro 1,82%, a 17.623,29 punti, arrivando a cedere oltre il 21% rispetto ai massimi del 2023, segnati il 27 gennaio. Le principali banche statali cinesi, intanto, starebbero attivamente assorbendo la liquidità offshore dello yuan, in una mossa per aumentare il costo delle vendite allo scoperto della valuta cinese.

È un brutto segno per l’economia del dragone e il Wall Street Journal avanza addirittura l’ipotesi che il boom della Cina sia finito. Per il quotidiano economico americano il modello economico che l’ha sollevata dalla povertà e l’ha fatta diventare un gigante è ormai rotto. La Cina sta "annegando nel debito" e i segnali di difficoltà si avvertono anche nelle province più remote. Senza aggressivi stimoli da parte di Pechino e sforzi per sostenere il settore privato, alcuni economisti - riporta il Wall Street Journal - temono che il prolungato rallentamento possa trasformarsi in una stagnazione simile a quella sperimentata dal Giappone dagli anni 1990, quando lo scoppio della bolla immobiliare causò anni deflazione e crescita limitata. La banca centrale cinese è consapevole del rischio, tanto che nel suo ultimo comunicato ha fatto un riferimento specifico ai rischi del debito a livello locale, un’area grigia fatta di veicoli finanziari sponsorizzati dalle amministrazioni pubbliche che hanno preso a prestito enormi masse di denaro per costruire case e infrastrutture.

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato l’esposizione locale cinese in 9 trilioni di dollari e ora c’è il serio rischio che questa massa debitoria non possa essere rimborsata e che le perdite si possano trasmettere non solo alle banche ma anche alle società di gestione del risparmio che hanno raccolto soldi presso gli investitori per prestarli. I primi segnali di questo contagio tutto interno al mercato cinese è arrivato la settimana scorsa con lo sviluppatore immobiliare Country Garden e la società di trust Zhongrong che hanno mancato il pagamento delle cedole su alcuni bond emessi. E poi è arrivata la richiesta di protezione dai creditori Usa da parte di Evergrande, la più grande società immobiliare cinese con 340 miliardi di dollari di attivo, i cui bond erano già in ristrutturazione dal 2021. Nei prossimi giorni si vedrà se la mossa della Pboc avrà effetti tangibili sulla ripresa dei consumi cinesi, o se si richiederanno stimoli più consistenti.