Crisi delle nocciole 2025: raccolto dimezzato e prezzi alle stelle

Alba, 13 ottobre 2025 – Annata difficile per le nocciole. Secondo le stime delle principali organizzazioni agricole, la produzione nazionale di nocciole ha registrato un calo significativo, in alcuni casi fino al 60% rispetto alla media delle ultime annate.

Le cause sono più di una. Alle temperature anomale e la siccità, si aggiungono complicazioni derivanti da parassiti e un indebolimento dei noccioleti più anziani. Fra le aree più colpite c’è il Piemonte, regione simbolo della nocciola italiana.

L’Italia tra i primi produttori mondiali

L’Italia è tra i principali produttori di nocciole al mondo. Il nostro Paese produce circa il 10–13% delle nocciole mondiali, posizionandosi al secondo posto dopo la Turchia e al primo in Europa per qualità certificata e diversità varietale. Le principali aree corilicole italiane si concentrano in Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia, con estensioni crescenti anche in Toscana, Umbria e Calabria.

Il Piemonte, con la “Tonda Gentile delle Langhe”, copre circa un terzo della superficie nazionale, mentre il Lazio, in particolare le province di Viterbo e Rieti, contribuisce per oltre il 25%. Inoltre, la Campania, con le varietà “Mortarella” e “Tonda di Giffoni”, resta un polo strategico per la filiera agroalimentare del Sud. La produzione complessiva italiana, che in annate favorevoli supera le 130.000 tonnellate, secondo Coldiretti nel 2025 è scesa a meno di 70.000.

Produzione in calo e numeri preoccupanti

In Italia, la resa media per ettaro è drasticamente diminuita rispetto agli anni scorsi, con perdite più marcate in Piemonte, Campania e Lazio. Secondo le prime analisi, le rese in alcune zone del Cuneese e dell’Alessandrino si fermano a 4–5 quintali per ettaro, contro i 20–25 registrati in annate normali. Anche in Campania e nel Viterbese si segnalano cali tra il 30 e il 40%.

A livello globale, la produzione di nocciole in guscio è prevista in flessione del 6% rispetto al 2024, con un calo delle scorte mondiali del 4%. La Turchia, che copre oltre il 70% della produzione mondiale, ha rivisto al ribasso le proprie previsioni: da 768.000 tonnellate a circa 609.000.

Le cause: caldo, siccità e parassiti

Gli esperti indicano come principali responsabili le condizioni meteorologiche estreme e gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli inverni sempre più miti compromettono la fase di riposo vegetativo, mentre le ondate di calore e la scarsità di piogge nei mesi primaverili e estivi riducono la qualità e la quantità dei frutti.

A peggiorare la situazione è l’incremento di infestazioni di cimice asiatica, che danneggia i gusci e rende i frutti inadatti alla trasformazione industriale. In molte aziende si è registrata anche una forte cascola precoce, con perdite di produzione superiori al 50%.

Il Piemonte in crisi: rese minime e futuro incerto

In Piemonte, dove la nocciola “Tonda Gentile delle Langhe” è simbolo identitario e ingrediente chiave per l’industria dolciaria, la situazione è particolarmente grave. Nelle province di Cuneo e Alessandria molti produttori hanno denunciato un raccolto dimezzato o addirittura ridotto a un quarto rispetto al potenziale.

L’anomalia climatica della primavera, con forti sbalzi termici tra marzo e maggio, ha compromesso la fioritura e ridotto l’allegagione. Le associazioni agricole segnalano un rischio concreto per la tenuta economica di molte aziende, che già faticano a sostenere i costi di irrigazione e trattamenti fitosanitari. In diversi casi si valuta l’abbandono delle colture o la conversione verso specie più resistenti alla siccità. Nelle aree collinari del Piemonte, la combinazione di stress idrico e età avanzata delle piante ha reso evidente la necessità di un rinnovo varietale.

Prezzi in aumento e timori per la filiera

Alla contrazione dell’offerta corrisponde un aumento generalizzato dei prezzi. Le quotazioni della nocciola sgusciata hanno superato i 10 euro al chilo, con incrementi superiori al 100% rispetto al 2024. Il rincaro colpisce l’intera filiera, a partire dall’industria dolciaria piemontese e campana, che dipende fortemente dalle forniture interne.

Alcune imprese hanno iniziato a valutare forniture alternative da Cile, Georgia e Oregon, tuttavia la qualità e i costi di trasporto restano un limite. Anche la grande distribuzione teme ripercussioni sui prezzi al consumo, in particolare per prodotti simbolo come creme spalmabili e cioccolato. Al momento si stanno valutando alternative vegetali, quale, per esempio, la mandorla.

Le richieste del settore e le prospettive future

Le principali organizzazioni agricole — Coldiretti, Cia e Confagricoltura — chiedono l’attivazione di un tavolo di crisi nazionale per sostenere i produttori e pianificare interventi strutturali. Tra le misure richieste ci sono sostegni economici immediati, incentivi per la sostituzione degli impianti più vecchi, ricerca su varietà più resistenti e investimenti in sistemi di irrigazione efficienti.

Gli esperti avvertono che, senza una strategia di adattamento climatico, la corilicoltura italiana rischia di perdere competitività sui mercati internazionali. La sfida sarà salvaguardare una produzione d’eccellenza che, oltre al valore economico, rappresenta un patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.