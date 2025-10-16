La stretta di Nestlé fra scandali e scosse ai vertici. Cosa prevede il piano da 16mila esuberi

Zurigo, 16 ottobre 2025 – Stretta storica per il colosso alimentare svizzero Nestlé, che annuncia un maxi-piano di ristrutturazione con il taglio di 16.000 posti di lavoro in due anni. A dare il segnale della svolta è Philipp Navratil, nuovo amministratore delegato in carica da settembre, deciso a imprimere una sterzata radicale dopo mesi turbolenti per il gruppo. “Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente”, ha dichiarato Navratil, spiegando che il piano include “decisioni difficili ma necessarie".

Nello specifico, 12.000 esuberi riguarderanno il personale impiegatizio, mentre altri 4.000 tagli sono già in corso nella produzione e nella logistica. L’obiettivo: risparmi per un miliardo di franchi svizzeri, il doppio di quanto previsto in precedenza. Ma non finisce qui: Nestlé alza l’asticella e punta a 3 miliardi di franchi di risparmi entro il 2027, rispetto ai 2,5 miliardi indicati fino a pochi mesi fa.

Philipp Navratil, amministratore delegato di Nestlé

Ricavi in calo, turbolenze ai vertici

La cura dimagrante arriva in un momento delicato: nei primi nove mesi del 2025, Nestlé ha registrato un calo dell’1,9% nel fatturato, sceso a 65,9 miliardi di franchi svizzeri.

A pesare, oltre alla congiuntura internazionale, anche le scosse interne. Settembre è stato un mese nero: l’ex Ceo è stato rimosso in seguito a una relazione sentimentale sul posto di lavoro, mentre il presidente del consiglio d’amministrazione ha lasciato con mesi di anticipo. Ora tutte le attenzioni sono puntate su Navratil, chiamato a ricostruire la fiducia e rilanciare una macchina che, dal 2022, ha rallentato visibilmente. "Gli analisti sperano in un ritorno alla stabilità”, sottolineano fonti finanziarie elvetiche.

La sede di Nestlé a Milano (Ansa)

Acque agitate e marchi storici

Il gruppo – che possiede più di 2.000 marchi, tra cui KitKat, Nespresso, Perrier e Purina – è stato travolto anche da uno scandalo sulla qualità dell’acqua imbottigliata, esploso in Francia nel 2024 e tuttora oggetto di indagini. Unico dato positivo nel quadro generale è la crescita organica delle vendite, che nei primi nove mesi dell’anno ha raggiunto il +3,3%, trainata da un aumento dei prezzi del 2,8%. Un effetto tampone, che però non basta a dissipare le ombre su un gruppo che ha fatto dell’efficienza e dell’immagine globale i suoi pilastri storici. In Svizzera e non solo, si guarda ora a come Nestlé gestirà il delicato equilibrio tra tagli, rilancio industriale e reputazione. Una sfida che Navratil ha scelto di affrontare di petto, senza rinvii.