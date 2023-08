Crisi immobiliare, la Cina trema Rischio contagio: imprese in allerta

di Sandro Neri

L’attenzione delle imprese, più che sulle notizie finanziarie che si accavallano sul crollo del mercato immobiliare, è concentrata sui numeri della bilancia commerciale e sulle reali cause della crisi scoppiata in Cina. "L’interscambio con l’Italia ha subito una contrazione del 8 per cento nella prima metà del 2023, principalmente a causa di una significativa diminuzione delle esportazioni cinesi (-12,9 per cento), e al centro di tutto ci sono una scarsa domanda interna e un aumento vertiginoso della disoccupazione giovanile", spiega Mario Boselli, presidente dell’Italy China Council Foundation, più di 400 imprese associate per un fatturato complessivo che supera i 70 miliardi di euro all’anno. "Ci sono prodotti del made in Italy, come quelli dei comparti della moda, del tessile e del design, che in Cina godono di particolare apprezzamento, tanto che l’Italia si colloca sistematicamente tra i primi fornitori del mercato cinese in queste categorie – continua – ma è chiaro che quanto sta avvenendo con la crisi di queste settimane impone grande attenzione. Specie se parliamo di settori produttivi non ancora consolidati sul fronte delle esportazioni come quelli citati".

La crisi immobiliare che fa tremare la Cina rischia di creare un effetto contagio. Siete preoccupati?

"C’è sicuramente forte ansietà. Anche perché il crollo dell’immobiliare non è che la punta di un iceberg generato dalla crisi del debito, che ha rallentato l’economia cinese e creato forte incertezza. I consumi interni ne risentono e ne risentiranno ancora. I ricchi continuano ad essere tali, dunque l’industria del lusso non rischia molto, anche se per un po’ potremmo non avere nuovi compratori".

Cosa allarma di più gli imprenditori italiani?

"La Cina è un Paese strategico per quello che acquista, che vende, per l’impatto che ha sull’ambiente. Dunque ci condiziona e, a fronte di un momento così delicato, preoccupa vista la rilevanza delle interconnessioni col nostro sistema produttivo. Il problema non è tanto quello che sta avvenendo in questi giorni, quanto quello che potrebbe succedere di qui a sei mesi".

L’interscambio è negativo già adesso.

"Nel 2022 è stato di 78 miliardi di dollari, con esportazioni per 51 miliardi e importazioni per 27 miliardi. Mentre in passato questo deficit era costante, stavolta l’interscambio totale con l’Italia era cresciuto del 5,4 per cento e tutto faceva pensare che il trend si sarebbe manenuto positivo anche quest’anno. Invece è andata diversamente".

Le cause?

"Sono diverse. La più rilevante è la delusione delle famiglie sui livelli di occupazione giovanile. Chi ha investito nella formazione dei figli si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Inoltre, dopo la stagione degli investimenti pubblici nelle grandi infrastrutture, toccava ai privati sostenere l’economia. Ma non è successo".

Ricadute sull’economia italiana?

"Il nostro Paese vive una fase positiva. Più che il rischio di un contagio, parlerei di una pausa, di un rallentamento tutto cinese".

Pechino accusa l’Occidente di essere troppo pessimista sull’attuale situazione.

"Frequento la Cina dal 1978, credo che, per le sue caratteristiche, riuscirà a riprendere la strada dello sviluppo".