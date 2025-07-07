La crisi greca 10 anni dopo: che fine ha fatto la Troika?

Era il 2006 quando iniziò la grande frenata dell’economia mondiale; nel giro di pochi anni il debito sovrano dell’Eurozona si impennò e, a partire dal 2010, l’agenda politica venne completamente riscritta: l’austerità diventò l’unica parola d’ordine. In Italia, in Spagna, in Portogallo, ma soprattutto in Grecia, i governi furono costretti a tagliare: pensioni, sanità, stipendi pubblici. Uno scenario in salita per molti paesi europei ma di fronte al quale Atene faceva storia a sé. Nell’ottobre 2009, il premier socialista George Papandreou rivelò che i conti pubblici erano stati sostanzialmente truccati per entrare nell’euro. Da lì partì una spirale di sfiducia che travolse tutto.

A gestire la crisi fu la famigerata Troika: Commissione europea, Banca centrale e Fondo monetario internazionale. In cambio di prestiti miliardari, pretendevano misure drastiche: privatizzazioni, licenziamenti, riforme lampo. Le piazze si riempirono di rabbia, il Paese si incendiò. Nel 2012, un pensionato si tolse la vita in piazza Syntagma per protesta. Nel gennaio 2015 arrivò il cambiamento. Syriza riuscì a farsi interprete di quel malcontento e a riempire un vuoto riuscendo a convincere buona parte dell'opinione pubblica che l’unica alternativa alla violenza economica dettata dalla Troika fosse quella di formare un governo di sinistra. Vinse Syriza, dunque, la sinistra “radicale”, e il suo leader Alexis Tsipras si pose alla testa di una rivolta democratica. Accanto a lui, Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze, diventava una celebrità: giacca di pelle, linguaggio tagliente, promesse di giustizia sociale. Insieme tentarono di rinegoziare il debito. Il culmine fu il referendum del 5 luglio 2015, con cui il 61% dei greci disse “no” alle condizioni imposte da Bruxelles. Ma fu una vittoria effimera. Dopo il referendum, Tsipras accettò il terzo memorandum, per evitare l’uscita dall’euro. Alcuni ministri si dimisero. Syriza si spaccò. Ma lui si sottopose di nuovo al voto e vinse. Governò fino al 2019, poi iniziò il lento declino. Nel 2023, dopo l’ennesima sconfitta elettorale, ha lasciato la guida del partito. Oggi non ha incarichi politici, non rilascia interviste, ha fondato un centro studi e sta lavorando a un libro sulla crisi greca. Di recente ha partecipato ad un ciclo di conferenze all'Università di Harward.

La sua scelta di accettare l’austerità divide ancora: c’è chi lo accusa di tradimento, chi lo considera vittima di un ricatto europeo. Yanis Varoufakis, invece, si dimise dopo il referendum, in disaccordo con la resa. Ha fondato il movimento transnazionale DiEM25 e in Grecia il partito MeRA25. È tornato in Parlamento nel 2019 ma ne è uscito nel 2023, quando non ha superato la soglia di sbarramento. Oggi insegna economia, scrive libri e partecipa a conferenze internazionali, in cui continua a denunciare le storture della governance europea. Non è più una figura istituzionale, ma resta uno dei critici più coerenti dell’austerità, una voce fuori dal coro, anche se spesso isolata.

E la Troika? Christine Lagarde, allora direttrice del FMI, oggi guida la Banca Centrale Europea. Olli Rehn, il commissario UE all’Economia, è diventato governatore della Banca centrale della Finlandia ed è consigliere della Bce. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale durante la crisi, è stato premier italiano dal 2021 al 2022 e oggi redige un rapporto chiave sulla competitività europea in qualità di consulente di Ursula Von der Leyen. E la Grecia? Ha smesso di far notizia, ma porta ancora le cicatrici. Nel 2024 il governo celebra un tasso di disoccupazione al 7,9%, il più basso in 17 anni. Ma dietro il numero si nasconde un’altra realtà: lavori intermittenti, malpagati, poche tutele. Le riforme “strutturali” hanno smantellato i diritti, ma non hanno costruito benessere.

La Troika non esiste più, almeno formalmente. Ma il suo spirito aleggia ancora nelle regole di bilancio, nei vincoli, nelle parole d’ordine che tornano: rigore, responsabilità, crescita “sostenibile”. Tsipras e Varoufakis hanno pagato prezzi diversi. Il primo ha scelto la responsabilità, il secondo la coerenza. Entrambi sono usciti sconfitti. Ma a perdere davvero, in fondo, è stata l’illusione che la democrazia potesse piegare la finanza.