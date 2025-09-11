Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Economia
Dinosauri e animali in miniatura addio. La tedesca Schleich paga la crisi del gioco tradizionale
11 set 2025
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Dinosauri e animali in miniatura addio. La tedesca Schleich paga la crisi del gioco tradizionale

Il marchio della Germania perde terreno tra calo delle vendite e bambini sempre più attratti dal digitale. Su giocattoli come Rex di Toy Story potrebbe calare il sipario

Per approfondire:

Roma, 11 settembre 2025 – Per dinosauri giocattolo come Rex di Toy Story potrebbe trattarsi della definitiva estinzione. Le sagome plastiche di T-rex, le vacche da fattoria e gli unicorni che un tempo popolavano i sogni dei bambini sembrano uscire dal loro habitat ideale: la cameretta. Oggi, con schermi, app, videogiochi e nuove forme di intrattenimento digitale che monopolizzano tempi e attenzioni, persino marchi storici come Schleich stanno pagando il prezzo del cambiamento.

Il calo delle vendite e i numeri che preoccupano

Nel 2023 Schleich aveva fatto registrare un calo del fatturato del 15%, scendendo a 234 milioni di euro contro i circa 275 milioni del 2022 e con una diminuzione del 10% delle unità vendute.  Le vendite sono diminuite in molti mercati-chiave, mentre l’inflazione, l’aumento dei costi energetici e la reticenza alla spesa hanno aggravato il contesto, ormai complesso, del giocattolo tradizionale. Anche su piattaforme online come Galaxus, le vendite di figure Schleich sono calate dell’11% rispetto all’anno precedente.

Tentativi di reazione e punti di forza residui

Non tutto è perduto per l’azienda tedesca. Nell’ultimo trimestre del 2024, Schleich ha infatti segnato una ripresa (+3%) rispetto allo stesso periodo del 2023, grazie a novità di prodotto come la linea Eldrador Creatures Battle Caves, l’arena Horse Club Riding Arena e la partnership con licenze popolari come Wizarding World™. Inoltre, l'azienda ha confermato che il 60-70% del suo giro d’affari è realizzato al di fuori della Germania, con mercati come USA, Francia e Regno Unito tra quelli che continuano a dare segnali positivi.

Crisi del tradizionale: quali cause dietro il cambiamento

I dinosauri, gli elfi, gli animali da fattoria sono da sempre icone del free play, cioè il gioco libero e non strutturato. Tuttavia, le abitudini si modificano: molti genitori segnalano che i bambini oggi dedicano meno tempo al gioco analogico, e più a videogiochi, tablet, social media. Secondo Schleich stessa, il tempo di gioco libero è in calo, anche perché le attività scolastiche, extrascolastiche e gli impegni digitali occupano gran parte del pomeriggio. Anche la qualità percepita delle miniature tradizionali è stata oggetto di critiche, infatti diversi collezionisti e utenti lamentano scolorimenti, semplificazioni nei dettagli, alti costi rispetto al materiale usato.

Evoluzione strategica e prospettive

Per non restare indietro, Schleich sta intervenendo su più fronti: innovazione prodotto, sostenibilità, produzione digitale e presenza e-commerce. Schleich si trova oggi di fronte a un bivio: da una parte il glorioso repertorio di dinosauri, cavalli, animali da fattoria che hanno accompagnato infanzie di generazioni; dall’altra una realtà in cui il gioco analogico sembra faticare a competere con forme di intrattenimento più immersive e con ritmi di vita sempre più digitali. Per “Rex” e i suoi simili, la sfida non è solo sopravvivere come gadget nostalgico, ma reinventarsi senza perdere la magia del realismo, del tatto e della fantasia. Solo così il brand potrà evitare che i suoi dinosauri subiscano un’ultima e definitiva estinzione.

© Riproduzione riservata