Criptovalute per 690mila italiani Hanno investito oltre un miliardo

di Franca Ferri

Oltre un miliardo in criptovalute, in mano a 690.000 italiani, con un investimento medio di poco più di circa 1.545 euro. È la fotografia del rapporto ufficiale sul mondo italiano delle criptovalute, realizzato dall’Oam, l’organismo agenti e mediatori. I dati riguardano i primi tre mesi dell’anno, il primo in assoluto nel suo genere, visto che il registro specifico per gli operatori virtuali è stato istituito lo scorso anno con l’obbligo, per gli operatori stessi, di comunicare i dati relativi ai clienti italiani. Complessivamente, in realtà, i clienti registrati sono 1.174.914, ma di questi solo 690.000 sono risultati attivi al 31 marzo 2023 ( cioè al momento della rilevazione utile per il rapporto) con un controvalore in euro pari esattamente a 1.067.614.570 .

Ad investire in criptovalute sono sopratutto i giovanissimi: il 40% degli investitori ha fra i 18 e i 29 anni, un altro 25% tra i 30 e i 39. Poi le percentuali scendono al crescere dell’età: 18% tra 40 e 49, 12% tra 50 e 59, il resto agli over 60. Quasi la totalità degli investitori sono persone fisiche. Se però guarda allammontare degli investimenti (sia i saldi totali delle valute legali e virtuali che il numero e il controvalore delle operazioni di conversione delle valute legali in valute virtuali, e viceversa) a detenere il primato è la clientela compresa tra i 40 e i 60 anni, con percentuali intorno al 50%.

C’è da dire che al momento della rilevazione (fine marzo), il mercato delle criptovalute mondiale era in fase a dir poco prudente, dopo le notevoli perdite di valore dovute al crollo di cripto come Terra-Luna, lo scandalo e fallimento di uno dei principali operatori, Ftx con l’arresto del suo fondatore, Sam Bankma-Fried, i diversi crolli che a catena hanno coinvolto altri operatori, mettendo in crisi la fiducia degli investitori, piccoli e grandi. Basti ricordare che il Bitcoin, la criptovaluta più nota e più diffusa, sfiorava i 70.000 dollari a fine 2021, mentre a inizio marzo di quest’anno era sceso sotto i 20.000 (oggi è di poco sotto i 30.000).

Un altro capitolo del rapporto riguarda l’attività di lotta all’abusivismo: l’Oam ha individuato 16 soggetti che sembrerebbero svolgere l’attività di prestatori senza essere iscritti al Registro speciale. In particolare, sono stati analizzati 65 soggetti, verificando che il 25% del campione (16 soggetti su 65) ha un sito internet in lingua italiana e il 5% (3 soggetti su 65) un social network in lingua italiana.

L’analisi dell’Oem verrà aggiornata periodicamente alla luce delle successive comunicazioni da parte degli operatori. A questo proposito, va evidenziato che il rapporto raccoglie le segnalazioni solo di 74 sui 105 VASP (ovvero le società che prestano servizi di valuta virtuale e di portafoglio digitale). In Europa, solo la Polonia conta più operatori dell’Italia (ne sono registrati 768), mentre dopo di noi c’è la Francia, con 78 operatori.