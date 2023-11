Crescono i ricavi da servizi (+4,2%). Stime confermate

I cambi e la cessione di Vantage Tower e delle attività in Ungheria e in Ghana segnano il primo semestre di Vodafone che chiude con ricavi in calo del 4,3% a 21,9 miliardi di euro, un ebitdaal rettificato a 6,4 miliardi, un utile operativo è in calo del 44,2% a 1,7 miliardi e una perdita di 0,2 miliardi. I ricavi da servizi invece sono cresciuti del 4,2% e il gruppo conferma la guidance per l’intero anno con un Ebitda rettificato previsto essere "sostanzialmente piatto" a circa 13,3 miliardi di euro e un flusso di cassa libero rettificato pari a "circa" 3,3 miliardi di euro. Il gruppo darà un acconto sul dividendo per azione pari a 4,5 centesimi di euro.