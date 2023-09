Crescita clienti e investimenti a Milano: Fineco sfiora 650 milioni

La raccolta netta di agosto di Fineco sfiora i 650 milioni, (+89% anno) confermando l’accelerazione del percorso di crescita della banca grazie sia all’acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti. L’asset mix vede la componente gestita positiva per 157 milioni, di cui circa la metà riferita alla raccolta retail di Fineco Asset Management. La raccolta netta da inizio anno è di 6,3 miliardi (gestito 2,1 miliardi). I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di agosto a 15 milioni, in crescita del 40% rispetto agli anni tra il 2017 e il 2019.